Voltaire İletişim Ağı

Washington, müttefiklerinden Suriye’de kalmalarını istedi

Voltaire İletişim Ağı
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2019 Münih Güvenlik Konferansı sırasında, ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, başlıca müttefiklerini (Irak ve Türkiye dahil) bir araya getirdi ve onlardan Suriye’de kendilerinden sonra nöbeti devralmalarını istedi. Şam’ın bölgeyi geri almasının istikrarın güvencesi olmadığını belirterek, onlardan ülkenin kuzey-doğusunda 1500 asker bulundurmalarını istedi.

Katılımcılar, ABD’nin ülkeden çıkışından sonra muhtemelen başarısız olmaya mahkum olan bir göreve şüpheyle baktılar. Fransız heyeti ABD’nin talebini reddetti. İngilizler düşünmek için süre istedi.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Washington, müttefiklerinden Suriye’de kalmalarını istedi”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 19 Şubat 2019, www.voltairenet.org/article205255.html

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