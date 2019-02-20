Voltaire İletişim Ağı

Aachen Anlaşmasının gizli maddesi

Voltaire İletişim Ağı
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Spiegel’e göre, Almanya ve Fransa Aachen Anlaşması kapsamında gizli bir madde konusunda mutabık kaldılar [1]. Söz konusu madde, ulusal güvenlik gerekçesi dışında ortak üretilen silahların satışına karşı çıkılmamasını öngörmektedir.

Almanya, Nazizmin çöküşünden beri, barışçıl idealini korumuştur ve kötü amaçlı olarak kullanabilecek devletlere yönelik silah ihracını kendine katı bir şekilde yasaklamıştır. Bu arada, Münih 2019 Güvenlik Konferansında şansölye Merkel bu kısıtlamaların çok sıkı olduğunu belirtti. Çok az sayıda silahın ihracatına imkan vermekte ve dolayısıyla silah üretiminin verimliliğini engellemektedir.

Bu gizli madde sayesinde, örneğin Fransa, Bundestag’ın yasaklamasına karşın, Suudi Arabistan’a yönelik ihracatını sürdürebilecektir. Bundan elde edilecek kar iki devlet arasında paylaştırılacaktır.

Çeviri
Osman Soysal

[1] “Deutsch-französisches Geheimpapier regelt Waffenexporte neu”, Der Spiegel, 15. Februar 2019.

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Kaynak : “Aachen Anlaşmasının gizli maddesi”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 20 Şubat 2019, www.voltairenet.org/article205280.html

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