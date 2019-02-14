Сеть Вольтер

Совместное заявление Президентов Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики

Сеть Вольтер | Сочи (Россия)
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Президент Исламской Республики Иран Х. Рухани, Президент Российской Федерации В. В. Путин и Президент Турецкой Республики Р. Т. Эрдоган провели трехсторонний саммит в Сочи 14 февраля 2019 года.

Президенты:

1. обсудили текущее положение «на земле» в Сирии, подвели итоги раз-вития ситуации с момента их последней встречи 7 сентября 2018 года в Тегеране и подчеркнули решимость укреплять трехстороннюю координацию в соответ-ствии с имеющимися договоренностями;

2. отметили свою твердую и неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН;

3. подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и что никакие действия, от кого бы они ни исходили, не должны их подрывать;

4. отвергли все попытки создать новые реалии «на земле» под предлогом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран;

5. отметили в этой связи, что решение руководства США о выводе своих сил из Сирии в случае его выполнения станет шагом, который будет способство-вать укреплению стабильности и безопасности в стране, во исполнение указан-ных принципов;

6. подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, осу-дили и высказали серьезную обеспокоенность попытками террористической ор-ганизации «Хейат Тахрир аш-Шам» усилить свой контроль в зоне, договорились эффективно противодействовать этим попыткам, а также предпринять конкрет-ные шаги по снижению нарушений в Идлибской зоне деэскалации путем полного выполнения договоренностей по Идлибу, включая Меморандум о стабилизации в Идлибе от 17 сентября 2018 года. Подтвердили решимость продолжить сотруд-ничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН;

7. обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и согласились координи-ровать свои действия для обеспечения безопасности и стабильности в этом рай-оне, в том числе через обращение к имеющимся соглашениям, при уважении су-веренитета и территориальной целостности страны;

8. вновь выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военно-го решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии Организации Объединенных Наций, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН;

9. подтвердили решимость содействовать скорейшему запуску Конститу-ционного комитета, включая согласование его состава и определение рекоменда-ций по правилам процедуры, на основе проделанной тремя гарантами работы. Отметили в этой связи важность продолжения взаимодействия и координации с сирийскими сторонами и Специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г. Педерсеном;

10. приветствовали успешную реализацию второго обмена насильственно удерживаемыми лицами в рамках усилий соответствующей Рабочей группы. Со-стоявшиеся 24 ноября 2018 года и 12 февраля 2019 года обмены являются важ-ным вкладом Астанинского формата в налаживание доверия между сирийскими сторонами и создание необходимых условий по продвижению политического процесса;

11. подчеркнули необходимость продолжения всех усилий по оказанию помощи всем сирийцам в восстановлении нормальной, мирной жизни и облегче-нии их страданий. В этой связи призвали международное сообщество, особенно ООН и ее гуманитарные агентства, увеличить содействие Сирии, в том числе че-рез наращивание гуманитарных поставок, восстановление объектов гуманитар-ной инфраструктуры — водо- и электроснабжения, школ, больниц;

12. подчеркнули важность создания условий для безопасного и добро-вольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии. Положительно оценили взаимодействие со всеми заин-тересованными сторонами, включая Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), и подтвердили готовность продолжать и наращи-вать эту координацию;

13. согласились дать поручение своим представителям провести очеред-ную международную встречу по Сирии в Астане (МВСА-12) в апреле 2019 года;

14. обсудили помимо сирийской проблематики последние события в мире, а также их взаимодействие в различных областях, условились наращивать сов-местное торгово-экономическое сотрудничество;

15. осудили последнюю террористическую атаку в Иране (провинция Си-стан-Белуджистан). Президент Российской Федерации В. В. Путин и Президент Турецкой Республики Р. Т. Эрдоган выразили соболезнования семьям жертв тер-акта и поддержку народу и правительству Исламской Республики Иран;

16. решили провести следующий трехсторонний саммит в Турецкой Рес-публике по приглашению Президента Турецкой Республики Р. Т. Эрдогана;

17. Президенты Исламской Республики Иран и Турецкой Республики вы-разили искреннюю признательность Президенту Российской Федерации В. В. Путину за организацию трехстороннего саммита в Сочи.

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Источник : « Совместное заявление Президентов Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики », Сеть Вольтер, 14 февраля 2019, www.voltairenet.org/article205304.html

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