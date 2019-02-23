Pierre Omidyar’ın medyalar üzerindeki küreselleşme yanlısı etkisi

Bundan beş yıl önce, İran-Fransız-Amerikan milyarder Pierre Omidyar’ın, siyasi-ekonomik küreselleşmenin ideolojisini onaylamak için ortaya koyduğu ikili oyuna karşı uyarıda bulunmuştuk [1].
Bugün, Mint Press e-Bay’ın kurucusu tarafından finanse edilen STK’ların bolluğunu ortaya koyuyor. Bunlar, Edward Snowden’i destekleyen dergiden (The İntercept), İnternational Fact-Checking Network’un Fake News’lere ve News İntegrit İnitiative’in Rusya’ya karşı mücadelesine, oradan da neo-con’ların yeni dergisine (The Bulwark) kadar uzanıyor.
Committee to Protect Journalists
Democracy Fund (Alliance for Securing Democracy, Center for Public Integrity, Defending Digital Democracy)
First Look Media
Hopelab
Humanity United
International Fact-Checking Network (IFCN)
Luminate
News Integrity Initiative
Omidyar Network (Hromadske, Magambe Network, Rappler)
The Intercept
The Bulwark
Ulupono Initiative
“How One of America’s Premier Data Monarchs is Funding a Global Information War and Shaping the Media Landscape”, Alexander Rubinstein & Max Blumenthal, Mint Press, February 18th, 2019
Çeviri
Osman Soysal
[1] « Le double jeu du milliardaire Pierre Omidyar », « La CIA investit dans le journalisme », Réseau Voltaire, 3 mars 2014 et 22 septembre 2015.