Voltaire İletişim Ağı

Pierre Omidyar’ın medyalar üzerindeki küreselleşme yanlısı etkisi

Voltaire İletişim Ağı
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Bundan beş yıl önce, İran-Fransız-Amerikan milyarder Pierre Omidyar’ın, siyasi-ekonomik küreselleşmenin ideolojisini onaylamak için ortaya koyduğu ikili oyuna karşı uyarıda bulunmuştuk [1].

Bugün, Mint Press e-Bay’ın kurucusu tarafından finanse edilen STK’ların bolluğunu ortaya koyuyor. Bunlar, Edward Snowden’i destekleyen dergiden (The İntercept), İnternational Fact-Checking Network’un Fake News’lere ve News İntegrit İnitiative’in Rusya’ya karşı mücadelesine, oradan da neo-con’ların yeni dergisine (The Bulwark) kadar uzanıyor.

- Committee to Protect Journalists
- Democracy Fund (Alliance for Securing Democracy, Center for Public Integrity, Defending Digital Democracy)
- First Look Media
- Hopelab
- Humanity United
- International Fact-Checking Network (IFCN)
- Luminate
- News Integrity Initiative
- Omidyar Network (Hromadske, Magambe Network, Rappler)
- The Intercept
- The Bulwark
- Ulupono Initiative

How One of America’s Premier Data Monarchs is Funding a Global Information War and Shaping the Media Landscape”, Alexander Rubinstein & Max Blumenthal, Mint Press, February 18th, 2019

Çeviri
Osman Soysal

[1] « Le double jeu du milliardaire Pierre Omidyar », « La CIA investit dans le journalisme », Réseau Voltaire, 3 mars 2014 et 22 septembre 2015.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Pierre Omidyar’ın medyalar üzerindeki küreselleşme yanlısı etkisi”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 23 Şubat 2019, www.voltairenet.org/article205306.html

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