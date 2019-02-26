3M22 Zircon

Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Şubat’taki konuşmasında, Zirkon hipersonik füzesi ve Avangard sisteminden söz etti [1]. Aynı zamanda ABD’nin Avrupa’ya orta menzilli füzeler yerleştirmesi durumunda, Rusya’nın sadece fırlatma tesislerini değil ama komuta merkezlerini de hedef alacağı konusunda uyarıda bulundu. Bu komuta merkezlerinin bir bölümü Amerika kıtasında yer almaktadır.

Vladimir Putin’in konuşmalarında kullandığı belirli terimlerin tesadüfen yan yana gelmediğini ve ABD istihbarat servislerine yönelik bir anlam içerdiklerini iyi biliyoruz.

Rusya’dan hareketle ABD’yi vurma yeteneğine sahip olan ve Pentagon’un karşısında çaresiz kaldığı tek silah Avangard’tır. Ancak Rusya, ancak 2019 sonunda faal durumda iki Avangard sistemine sahip olabilecektir.

Avangard’ların yokluğunda, Zirkon füzesinin büyük bir modernizasyon ve uyum potansiyeli bulunmaktadır ve ABD en çok da bundan korkmaktadır. Menzili arttırılmış bir Zirkon’un, ABD topraklarını vurabilecek küçük bir Avangard haline gelebileceğini düşünüyorum.

Devlet Başkanı Putin’in, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (İNF) tek taraflı çıkışı sonrasında, devasa bir hıza sahip Zirkon’un kabusları haline dönüşebileceğini ABD’lilerin iyice anlamasını istediğini düşünüyorum.

Zirkon’un sahip olduğu Scramjet (ramjet) motor, başlangıçtaki yakıt miktarını 5 kat arttırabilmekte, bu da ardışık çalıştırma ve durdurmalara imkan verebilmektedir.

Böylece, birçok kez başlangıçtaki seyir irtifa ve hızına geri dönebilmekte ve 6 000 km’yi aşan bir menzile ulaşabilmektedir. Scramjet motorun ve yakıtının (sıvı hidrojen) kütlesinin 500 ila 600 kg arasında olduğunun altını çizmeliyim.

Atmosferin en uygun yoğunluğu, sürtünme direncinin olabildiğince düşük olduğu yoğunluktur. Oysa Scramjet motoru, 50 ila 60 km arasında bir seyir irtifasında çalışacaktır. Bu yüksekliğe ulaşmak için Zirkon’un halihazırda olduğundan daha güçlü bir roket motoruna ihtiyacı olacaktır.

Bir başka seçenek, benzer bir Rus RSD-10 (15Zh45) füzesinin, 60 km irtifada 2 ila 4 Zirkon sisteminin eş zamanlı olarak fırlatılmasını sağlaması olacaktır. RSD-10 balistik bir rotaya sahip iken, yeni Zirkon füzesi, hipersonik sıçramalarıyla, Pentagon’un rota parametrelerini öngörmesini olanaksız kılmaktadır.