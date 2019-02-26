Voltaire İletişim Ağı

Birleşik Krallık’ın Venezüella’ya sahte para taşıdığı bildirildi

Voltaire İletişim Ağı
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Arapça yayın yapan AlMayadeen (Lübnan) televizyon kanalına göre, bir Etiyopya uçağına, Venezüella’ya teslim etmek üzere Malta’dan on beş kasa sahte para yüklendi.

Venezüella ekonomisi, Elliott Abrams’a göre Komünist hükümetin kötü yönetimi, Nicolas Maduro’nun Bolivarcı hükümetine göre ABD’nin sabotajı sonucunda çökertildi.

ABD, Venezüella ekonomisini sabote ederken, bu sabotajın kurbanları için ülkenin Kolombiya sınırında insani yardım teslim etmektedir. Bu malzemeler arasında yıkıcı eylemlerde kullanılacak malzemeler bulunduğuna inanan Venezüella hükümeti, söz konusu yardımı reddetmektedir (ama diğer ülkelerden gelen yardımı kabul etmektedir). Nihayetinde bunun çok da önemi yoktur, çünkü krizin başlangıcından beri gerçekleştirilen ABD yardımının toplamı ülke yetkililerince dağıtılan günlük yardımın ancak % 6’sına karşılık gelmektedir.

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Suriye’ye karşı yürütülen savaş süresince Suudi Arabistan ve Katar, ülkenin ekonomisini batırmak için sahte para bastılar. Öte yandan iki monarşi de eşgüdüm halinde değil ama birbiriyle rekabet halinde hareket ediyorlardı. Aynı zamanda paralı askerlerine dolar cinsinden ödeme yapıyor, onlar da sahada yaşamlarını sürdürebilmek için dolarları Suriye lirasına çeviriyorlardı. Sonuç olarak Suriye, Rusya’da yeni banknotlar bastırdı.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Birleşik Krallık’ın Venezüella’ya sahte para taşıdığı bildirildi”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 26 Şubat 2019, www.voltairenet.org/article205351.html

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