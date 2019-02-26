Voltaire İletişim Ağı

Suudi Arabistan, cihatçılara karşı Çin’i destekliyor

Voltaire İletişim Ağı
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Prens Muhammed bin Selman, Çin’in terörle mücadele siyasetine destek vermek üzere Çin’e resmi bir ziyarette bulundu.

Bu ziyaret, Türkiye’nin, kendi yorumuna göre Türkçe konuşan ve Müslüman Uygur azınlığına yönelik baskılara karşı çıktığı bir döneme denk gelmektedir. Beijing, eş zamanlı olarak Sincan’daki nüfusa yönelik bir biyometrik nüfus sayımı gerçekleştirmektedir.

Prens MBS, gerçekleştirdiği ziyaretten yararlanarak çok sayıda işbirliği anlaşması imzaladı. Riyad için ABD’ye bağımlılığından kurtulmak için aynı zamanda hem tedarikçilerini çeşitlendirmek, hem de petrol ihracatını düzenlemek söz konusudur.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Suudi Arabistan, cihatçılara karşı Çin’i destekliyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 26 Şubat 2019, www.voltairenet.org/article205352.html

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