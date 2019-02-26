Suudi Arabistan, cihatçılara karşı Çin’i destekliyor

Prens Muhammed bin Selman, Çin’in terörle mücadele siyasetine destek vermek üzere Çin’e resmi bir ziyarette bulundu.

Bu ziyaret, Türkiye’nin, kendi yorumuna göre Türkçe konuşan ve Müslüman Uygur azınlığına yönelik baskılara karşı çıktığı bir döneme denk gelmektedir. Beijing, eş zamanlı olarak Sincan’daki nüfusa yönelik bir biyometrik nüfus sayımı gerçekleştirmektedir.

Prens MBS, gerçekleştirdiği ziyaretten yararlanarak çok sayıda işbirliği anlaşması imzaladı. Riyad için ABD’ye bağımlılığından kurtulmak için aynı zamanda hem tedarikçilerini çeşitlendirmek, hem de petrol ihracatını düzenlemek söz konusudur.