Beşar Esad İran’da

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, resmi bir ziyaret için İran’da bulunuyor. Bu ziyaret, 2011’de ülkesine yönelik saldırının başlangıcından beri Esad’ın Rusya dışındaki ilk yurtdışı gezisidir.

Batı basınının iddialarının aksine, Suriye ve İran arasındaki ilişkiler, İran’daki iki başlı siyasal sistem nedeniyle çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Devrimin Rehberi Ayetullah Ali Hamaney, Suriye’yi İmam Humeyni’nin anti-emperyalist siyaseti kapsamında desteklemektedir. Aksine Cumhurbaşkanı Şeyh Hasan Ruhani ise, bütünüyle ülkeyi değil ama sadece Suriye’deki Şii topluluğunu destekleme taahhüdüyle seçildi.

Devlet Başkanı Esad ve Devrimin Rehberi Ali Hamaney arasındaki görüşmeye, Devrim Muhafızlarının Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani de katıldı.

Devrim Muhafızları (Cumhurbaşkanı Şeyh Hasan Ruhani’ye bağlı olan İran düzenli ordusu ile karıştırılmamalıdır), Suriye’deki savaşın ilk yıllarında bu ülkede binlerce kayıp verdiler. Bugün artık bu durum söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devlet Başkanı Esad’ın Acem olmadığını vurgulamanın bir tür vasıtası olarak arasına mesafe koymak için onu bir « Arap kahramanı » olarak selamladı.

Bu ziyaret sırasında, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif‘in istifa ettiği duyuruldu.