Сеть Вольтер

Российский проект резолюции по Венесуэле

Сеть Вольтер | Нью-Йорк (США)
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Совет Безопасности,

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций,

выражая озабоченность по поводу угроз применения силы против террито-риальной неприкосновенности и политической независимости Боливарианской Республики Венесуэла в нарушение положений статьи 2.4 Устава Организации Объединенных Наций,

выражая далее озабоченность по поводу предпринимаемых в нарушение положений статьи 2.7 Устава Организации Объединенных Наций попыток вме-шательства в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию Болива-рианской Республики Венесуэла,

вновь подтверждая, что согласно положениям статьи 2.3 и главы VI Устава Организации Объединенных Наций о мирном разрешении споров все члены раз-решают свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость,

вновь подчеркивая необходимость в полной мере соблюдать принципы гу-манности, нейтральности, беспристрастности и независимости при оказании международной помощи,

1. настоятельно призывает к урегулированию нынешней ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла мирными средствами в рамках ее нацио-нальной Конституции и при полном уважении ее суверенитета, территориальной целостности и права народа Венесуэлы на самоопределение и приветствует при-зывы, с которыми обращался Генеральный секретарь Организации Объединен-ных Наций в этой связи;

2. поддерживает все инициативы, направленные на достижение полити-ческого урегулирования нынешней ситуации в Боливарианской Республике Вене-суэла между венесуэльцами, в том числе с помощью «механизма Монтевидео», на основе подлинного и всеохватного национального диалога;

3. подтверждает главную роль правительства Боливарианской Респуб-лики Венесуэла в деле инициирования, организации, координации и осуществле-ния международных усилий и инициатив по оказанию помощи в пределах ее национальной территории и напоминает, что такая помощь должна предостав-ляться с согласия и по просьбе правительства Боливарианской Республики Вене-суэла, как это предусмотрено в Конституции Венесуэлы и резолюции 46/182 Ге-неральной Ассамблеи.

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Вольтер, международное издание

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Источник : « Российский проект резолюции по Венесуэле », Сеть Вольтер, 28 февраля 2019, www.voltairenet.org/article205429.html

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