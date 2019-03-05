Очень странно ведут себя западные журналисты. Они повторяют за своими политическими деятелями всё, что те ни скажут, и выдают это за истину. А если дело доходит до опровержений со стороны международных инстанций, они либо их не замечают, либо настолько верят своим властям, что не способны критически воспринимать их слова.

Оправдание агрессии против Ирака

В 2003 г. они единодушно поверили обвинениям Джорджа Буша младшего, согласно которым Ирак располагал оружием массового поражения. И утверждениям Тони Блера о том, что Ирак располагал ракетами, способными достичь Запада за 45 минут и уничтожить население западных стран, превратив его в радиоактивную пыль, они тоже поверили. Не стал исключением и госсекретарь Колин Пауэл, по словам которого Ирак приютил у себя Уссаму Бен Ладена.

Однако в то же самое время Комиссия ООН по наблюдению, контролю и инспекциям (ЮНВОМИК) подтвердила, что обвинения Буша и Блера вне всякого сомнения были ложными. Эта комиссия была единственным органом, имевшим доступ на территорию Ирака и на проведение там необходимых экспертиз. Ни ЦРУ, ни МИ6, которые ей противостояли, такой возможности не имели.

Попутно заметим, что Франция при Жаке Шираке выступала против войны в Ираке. Но лишь по той причине, что считала войну «худшим решением», а не потому что англо-американские обвинения были заведомо ложными, как это впоследствии установлено контрольной комиссией ЮНВОМИК.

Сегодня историю можно учить по фильмам и телесериалам. Теперь все знают, что это была дезинформация. Но при этом утверждается, что американские и английские разведслужбы действовали по указке своих политических руководителей, и что у них не было возможности это проверить. Но это не так. Достаточно посмотреть, что писали и говорили в то время. Все тогда, словно сговорившись, набросились на председателя комиссии ООН шведа Ганса Бликса, осмелившегося поднять голос против самой могущественной в то время мировой державы. И только тринадцать лет спустя комиссия Чилкота [1] смогла установить незаконность вторжения в Ирак.

Точно так же обходят молчанием и обвинения, высказанные Колином Пауэлом в Совете безопасности ООН [2], согласно которым Уссама Бен Ладен в 2002 г. якобы жил в Багдаде со своими пособниками и занимался выращиванием клещевины. И при этом, он, по утверждению Пауэла, проживая в Ираке, готовил теракты во Франции, Соединённом Королевстве, Испании, Италии, Германии и России. То есть, нужно было срочно принимать меры.

Верить подобным небылицам может только тот, кто не знает, что представляет собой властвующая в Ираке партия БААС. Но вместо того, чтобы уличить политиков в невежестве, западные журналисты предпочли об этом эпизоде не упоминать.

Западные СМИ подотчётны властям

После массированной атаки Соединёнными Штатами и их союзниками Багдада ничего не изменилось. СМИ продолжают врать, но на этот раз по своей воле, чтобы скрыть прежнюю ложь, совершённую ими якобы по недомыслию. Утверждают, что ими манипулировали. Ни один журналист не признал себя виновным в том, что совершил профессиональную ошибку, оставив без внимания мнение экспертов ООН.

Историки, изучавшие военную пропаганду, доказали, что те, кто хотят развязать войну, начинают с того, что фабрикуют несметное количество лживых свидетельств и фактов. И хотя все журналисты сходятся в том, что «первой жертвой войны является правда» (Редьярд Киплинг), никто так и не предложил способа, позволяющего не поддаваться в очередной раз дезинформации. А ведь это так просто: достаточно сохранять хладнокровие, когда все беснуются, не пытаться идти против течения и делать свою работу, не забывая удостовериться в подлинности первоисточников. Именно так мы и поступаем, однако нам за это приклеили ярлык «конспирологов».

Оправдание войны против Сирии

Что касается войны в Сирии, все продолжают слепо верить в то, что она началась «как революция против диктатуры», что «режим» ответил на это «массовым истреблением» собственного народа с помощью «пыток», «бочковых бомб» и «химического оружия», а это, мол, подтолкнуло население к насилию. Однако всё это либо оказалось глупостью (как это было с якобы приглашением Уссамы бен Ладена Саддамом Хуссейном), либо было опровергнуто международными миссиями (как в случае комиссии ЮНВОМИК).

Сказка про «Революцию против диктатуры» была опровергнута организацией, единственно способной об этом судить - международной миссией Лиги арабских стран, которой было предоставлено право перемещения по всей территории Сирии и которая располагала персоналом, достаточным для покрытия всей территории Сирии (с 24 декабря 2011 г. по 18 января 2012 г.) [3]. Однако журналисты продолжают верить западным правительствам, а не органам, которые имеют возможность провести проверки на местах.

Фотоснимки погибших под «пытками», в которых «Доклад Сезара» обвиняет Сирию, на самом деле являются фотографиями жертв, замученных джихадистами. Давайте подумаем. В докладе говорится, что снимки были взяты у Сирийской арабской армии, но идентичность погибших не установлена. Тогда почему Дамаск должен проводить расследования по фотографиям, если никаких сведений о погибших нет?

«Бочковые бомбы» - это тоже гнусная ложь. Зачем Сирийской арабской армии потребовались самодельные бомбы, если ей Россия поставляет в нужном количестве более «умные» бомбы?

После оружия массового поражения в Ираке химическое оружие в Сирии

Но наибольший интерес представляет обвинение в использовании химического оружия. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) представила доклад 1 марта 2019 г. Ей было поручено провести расследование по атаке, совершённой 7 апреля 2018 г. в Думе, на которую США, Франция и Соединённое Королевство ответили Сирии бомбардировками. Доклад этот – настоящая жемчужина. Хотя в нём нет детальных разъяснений, каждый пункт доклада говорит о том, что это дело шито белыми нитками.

Напомним, что после атаки в Гуте, то есть пять лет тому назад, Сирия присоединилась к Конвенции по запрещению химоружия. На их хранилища был наложен арест, и всё оружие было уничтожено совместно Соединёнными Штатами и Россией под контролем ОЗХО. Утверждать, что у Дамаска осталось химоружие после его уничтожения – значит подвергать сомнению работу, выполненную Гаагой, Москвой и Вашингтоном.

В 2018 г. Госдеп США заявил о том, что он располагает убедительными свидетельствами «применения газа зарина Сирией» против «демократов». Однако Россия разоблачила эту постановку, разыгранную по заказу Соединённого Королевства. Но британский министр иностранных дел Борис Джонсон, словно он к этому никак не причастен, возмущался этим «смешным и нелепым» обвинениям и этой «явной лжи».

Однако.

Об атаке стало известно из трёх источников, причём все они британские: Белые каски (НКО, контролируемое МИ6), Сирийская обсерватория прав человека (кухня Братьев-мусульман, распространяющая фальшивки МИ6) и Армия Ислама (вооружённая группировка, основанная Зохраном Аллушем, вся семья которого в то время проживала в Лондоне в роскошном особняке, охраняемом полицией).

Армия Ислама не дала возможности миссии ОЗХО произвести подсчёт числа жертв и вскрытие трупов. Разрешение на приезд в Думу она получила лишь после того, как трупы были «сожжены» что согласно исламской религии не допустимо, а с санитарной точки зрения не оправдано.

Анализы проб, взятых ОЗХО, свидетельствуют о том, что в Думе никакие запрещённые химические вещества не использовались. Никакие.

ОЗХО допускает, однако, что место заражения, о котором идёт речь, возможно, было обстреляно двумя снарядами с токсичными хлоросодержащими веществами. Однако свободный хлор на воздухе быстро рассеивается. И он опасен только в закрытом пространстве. Поэтому хлор никогда в список запрещённого оружия не вносился и он используется во всём мире в составе моющих средств.

Заметим также, что Армия Ислама (Джейш аль-Ислам) – это «демократическая» организация, которая под телекамерами обезглавила «собак Башара» (то есть, сирийцев, которые отказывались очернять «сирийского президента и еретика Башара аль-Ассада» [4]). Прославилась она также ещё и тем, что приговаривала к смерти сирийских граждан за гомосексуализм и тем, что их в наказание сбрасывали с крыш.

Лидер этой поддерживаемой Западом организации возглавлял делегацию «умеренной оппозиции» на переговорах в Женеве.

То есть бомбардировки Сирии Соединёнными Штатами, Францией и Соединённым Королевством не только не считаются нарушающими международное право, но ими оправдываются.

Как СМИ освещают доклад ОЗХО

Если бы западная пресса была независима, она честно рассказала бы о содержании доклада ОЗХО. Но не случилось. Особенно глухи оказались анго-сакосонские СМИ, лишь немногие из них поведали об этом докладе. Их французские коллеги кажутся благовидными только на первый взгляд.

Они вспомнили, что докладом Совместного механизма ООН и ОЗХО было подтверждено использование химического оружия в Сирии. Но они почему то забыли сказать о том, что Совет безопасности ООН отверг этот доклад, так как не были соблюдены правила ОЗХО.

Некоторые СМИ утверждают, что миссия, якобы, установила использование в Думе хлора. Но они забыли уточнить, что ОЗХО считает всего лишь возможным использование токсичного агента на основе хлора, используемого в качестве оружия, и его распыление двумя снарядами. Они не упомянули о том, что хлор на открытом воздухе не является смертельным ядом, хотя и обладает раздражающим действием на дыхательные пути.

Вы, конечно, можете задать вопрос, а почему эти статьи вам не удалось прочесть, и почему не было слышно извинений со стороны г-жи Мэй, г-на Макрона или г-на Трампа? Всё просто. Потому что пресса не занимается распространением достоверной информации, а западные политики забыли о том, что такое честь.