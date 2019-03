Instruirea celui de-al 4-lea Regiment de Parasutisti italieni Ranger Monte Cervino, de Fortele Speciale ale SUA (12 Ianuarie 2019).

Stirea nu este oficiala, dar este deja populara: începînd cu luna Octombrie, la Camp Darby va flutura steagul italian. Oare Statele-Unite se gasesc acolo pentru a închide cel mai mare arsenal al sau din lume, în afara Patriei mamã, restituindu-i Italiei aproximativ 1.000 de hectare de teritoriu, pe care le ocupa, între Pisa si Livorno? Nu deloc. Nu închid, dar reorganizeaza baza pentru ca sa se poata depozita mai multe arme, si pentru a întari legaturile cu portul de la Livorno, si cu aeroportul din Pisa. La reestructurare, a ramas fara utilitate, o mica parte a zonei de agrement: 34 de hectare, putin mai mult de 3% din întreaga zona. Asta este ceea ce US Army Europe a hotarît sa-i restituiasca Italiei, mai precis, Ministerului de Aparare Italian, pentru ca sa faca cea mai buna folosire posibila.

Prin urmare, a fost stipulat un acord care prevede transferul în aceasta zona a Comandamentului Fortelor Speciale al Armatei Italiene (COM.FO.S.E), care este în prezent gazduita în cazarma de la Gamerra, din Pisa, sediul Centrului de Instruire de Parasutism. Acestea sunt fortele din ce în ce mai frecvent folosite în operatiunile screte: ele se infiltreaza noaptea pe teritoriul strain, identifica tintele care trebuie sa fie lovite, le elimina cu actiunea fulgerului, sarind din avioane, sau coborînd din elicoptere, si apoi se retrag fara urma, cu exceptia mortilor si a distrugerii.

Italia care i-a folosit în principal în Afganistan, a facut un pas decisiv în directia consolidarii sale atunci cînd, în 2014 a devenit operational, COM.FO.S.E, care reuneste sub comanda unificata, patru regimente: al 9-lea Regiment de Asalt, Col Moschin, si al 185-lea Regiment de Achizitionare de Obiective Folgore, al 28-lea Regiment de Comunicatii de la Pavia, si al 4-lea Regiment de Parasutisti Alpine Rangers. La ceremonia inaugurala din 2014, a fost anuntat ca COM.FO.S.E avea sa mentina o “legatura constanta cu U.S. Army Special Operation Command”, comandoul american cel mai important pentru operatiunile speciale, compus din aproximativ 30 de mii de specialisti folositi, în principal, în Orientul-Mijlociu. La Camp Darby, a specificat anul trecut, Colonelul Erik Berdy, Comandantul lui US Army Italy – se desfasoara deja pregatirea militara comuna a militarilor americani si italieni.

Transferul lui COM.FO.S.E într-o zona a lui Camp Darby, care în mod formal, îi apartine Italiei, va permite sa integreze, pentru toate scopurile, Fortele Speciale Italiene cu cele ale Statelor-Unite, utilizîndu-le în operatiuni secrete, sub comanda SUA. Totul sub acoperirea secretului militar. Nu pot sa las sa-mi amintesc, în acest moment, istoria operatiunilor secrete de la Camp Darby: investigatiile Judecatorilor de Drept, Casson si Mastelloni, au aratat ca, Camp Darby a jucat, înca din anii ’60, rolul de baza a retelei de lovituri înfiintata de CIA si SIFAR, în cadrul planului secret Gladio. Bazele SUA/NATO – a scris Ferdinando Imposimato, Presedintele Onorific al Supremului Tribunal Federal – au furnizat explosivele pentru masacrele de la Piazza Fontana, Capaci si Via d’Amelio. În aceste baze se reuneau “teroristii negrii, oficialii NATO-ului, mafiosii, politicienii italieni si masonii, în ajunul atentatelor”. Cu toate acestea, nici în Parlament, nici în autoritatile locale, nimanui nu-i pasa de implicatiile transferului Fortelor Speciale Italiene, de fapt, în interiorul lui Camp Darby, sub comanda SUA.

Municipalitatile din Pisa si Livorno, care au trecut respectiv, de la Partidul Democrat la Lega si la M5S, au continuat sa promoveze, cu Regiunea Toscana, “integrarea între baza militara SUA, de la Camp Darby, si comunitatea înconjuratoare”. Cu cîteva zile în urma, sa decis integrarea site-urile Web ale administratiilor locale, cu cele de la Camp Darby. Reteaua de la Camp Darby se extinde, din ce în ce mai mult, pe teritoriul italian.