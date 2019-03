Training van het Italiaanse 4e parachutistenregiment Ranger Monte Cervino door Amerikaanse speciale troepen (12 januari 2019).

Het nieuws is nog niet officieel, maar is al besproken - vanaf oktober wappert de Italiaanse vlag over Camp Darby. Staan de Verenigde Staten op het punt het grootste arsenaal dat ze in de wereld buiten hun eigen land hebben te sluiten en geven Italië, het ongeveer 1.000 hectare gebied terug dat ze bezetten tussen Pisa en Livorno?

Helemaal niet. Ze zijn niet bezig met het sluiten, maar met het herstructureren van de basis om nog meer wapens te kunnen opslaan, en om de contacten met de haven van Livorno en de luchthaven van Pisa te vergroten.

Bij de herstructurering bleef een klein deel van het recreatiegebied ongebruikt: 34 hectare, nauwelijks meer dan 3% van de totale oppervlakte van het kamp. Dit is wat het Amerikaanse leger Europa heeft besloten terug te geven aan Italië, meer specifiek aan de Italiaanse minister van Defensie, om het productiever te gebruiken. Zo werd een overeenkomst opgesteld voor de overdracht naar dit gebied van het Comando delle Forze Speciali dell’Esercito (COMFOSE) dat momenteel is ondergebracht in de Caserne Gamerra in Pisa, het hoofdkantoor van het Centrum voor Parachute Training. Dit zijn de Krachten die steeds vaker worden gebruikt voor geheime operaties - ze infiltreren ’s nachts in vreemd gebied, noteren de te raken doelen, elimineren ze met plotselinge acties door met parachutes te springen vanuit vliegtuigen of te springen vanuit helikopters, en verdwijnen dan zonder een spoor achter te laten anders dan de dood en vernietiging.

Italië, dat deze strijdkrachten vooral in Afghanistan heeft gebruikt, nam een beslissende stap in hun potentiëring toen het in 2014 de COMFOSE operationeel maakte - het telt nu vier regimenten onder een verenigd bevel - het 9e aanvalsregiment Col. Moschin en het 185e Folgore regiment voor het werven van doelen, het 28e communicatieregiment Pavie en het 4th Rangers Parachute Regiment.

Tijdens de inhuldiging ceremonie in 2014 werd aangekondigd dat de COMFOSE een "constante verbinding zou onderhouden met het Speciale Operaties Commando van het Amerikaanse leger", het belangrijkste Amerikaanse commando voor speciale operaties, samengesteld uit ongeveer 30.000 specialisten die met name in het Midden-Oosten werkzaam zijn.

In Camp Darby - zoals vorig jaar werd aangegeven door kolonel Erik Berdy, commandant van het Amerikaanse leger Italië - waren gezamenlijke trainingsoperaties al aan de gang met Amerikaanse en Italiaanse soldaten. De overdracht van COMFOSE naar een gebied van Camp Darby, dat wettelijk eigendom is van Italië, zal de volledige integratie mogelijk maken van Italiaanse en Amerikaanse speciale eenheden en hun gebruik in geheime operaties onder Amerikaans bevel. Dit alles onder dekking van het militaire geheim.

Het is daarom moeilijk om niet na te denken over de geschiedenis van geheime operaties in Camp Darby - het onderzoek van rechters Casson en Mastelloni onthulde dat Camp Darby sinds de jaren zestig de basis vormde voor het putchist netwerk gecreëerd door de CIA en de SIFAR ( Inlichtingendienst van de Italiaanse strijdkrachten) in het kader van het geheime Gladio-plan. De VS / NAVO-bases - schreef Ferdinando Imposimato, erevoorzitter van het Supreme Court of Cassation - leverden de explosieven voor de moordpartijen op Piazza Fontana, Capaci en de Via d’Amelio. In deze bases kwamen extreemrechtse - vleugel terroristen, NAVO-officieren, maffiosi, Italiaanse politici en vrijmetselaars bijeen aan de vooravond van de aanslagen.»

En toch maakt niemand, noch in het Parlement noch in de plaatselijke collectieven, maakt zich zorgen over de implicaties van de overdracht van Italiaanse speciale Strijdkrachten, die in Camp Darby onder Amerikaans bevel staan.

De gemeenten Pisa en Livorno, die respectievelijk van Pd naar Lega en M5S liepen, bleven doorgaan met de regio Toscane «de integratie van de Amerikaanse militaire basis van Camp Darby met de omringende gemeenschap te bevorderen.»

Een paar dagen geleden werd besloten om de websites van de lokale besturen te integreren met die van Camp Darby. Het Camp Darby-netwerk breidt zich steeds verder over het grondgebied uit.