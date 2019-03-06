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《孙子兵法》

意大利达比营特种部队

翻译 曼利奥·迪努希

美国驻意大利达比营地的重组，掩盖了特种部队的指挥权移交给美国司令部的事实。这个系统在过去已经存在。正是这种机制使格拉迪奥得以成立，格拉迪奥使北约在意大利的秘密行动机构。自2015年12月以来（法律198第7款），意大利议会主席有可能通过情报行动进行军事行动。这一消息更加强调了我们两个月前发表的假设——北约正准备在欧洲发动一波袭击。

伏尔泰网 | 罗马（意大利)
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意大利第四降落伞团训练美国特种部队护林员蒙特西诺（2019年1月12日）。

这一消息还没有正式公布，但已经在讨论中——从10月起，意大利国旗将飘扬在达比营上空。美国是否将关闭他们在本国之外拥有的世界上最大的军火库，并将他们在比萨和利沃诺之间大约1000公顷的领土归还意大利？

一点也不。他们没有在关闭的过程中，而是重组基地，以便能够储存更多的武器，并增加与利沃诺港和比萨机场的联系。

在重建过程中，有一小部分休闲区未使用——34公顷，几乎不超过营地总面积的3%。这正是美国陆军驻欧洲部队决定归还给意大利的，更具体地说是归还给意大利国防部长的，以便更有效地利用它。因此，一份协议被起草，计划转移到这一地区的陆军特种部队司令部，这是目前居住在皮萨的凯森·加梅拉，总部的降落伞训练中心。这些部队越来越频繁地用于秘密行动——他们在夜间潜入外国领土，注意要击中的目标，通过从飞机上跳伞或从直升机上跳下来的突然行动消除目标，然后消失而不留下除死亡和破坏以外的痕迹。

意大利，尤其是在阿富汗使用了这些部队，在2014年使陆军特种部队司令部开始运作时，它采取了一个决定性的步骤，它现在有四个联合指挥团，第九突击团莫斯奇诺上校和第185 福尔戈雷团，以获取目标，第28通信团。帕维和第四游骑兵伞兵团。

在2014年的就职典礼上，宣布意大利陆军特种部队司令部将“与美国陆军特种作战司令部保持持续联系”，这是美国最重要的特种作战司令部，由大约30000名特别是中东地区的专家组成。

在达比军营，正如去年由意大利陆军司令埃里克·伯迪上校所指定的那样，联合训练行动已经在与美国和意大利士兵一起进行。将陆军特种部队司令部转移到合法属于意大利的达比营地区，将使意大利和美国特种部队完全融合，并在美国指挥下用于秘密行动。所有这些都是在军事保密的掩护下进行的。

因此，很难不去思考达比营的秘密行动历史——法官卡森和马斯特洛尼的调查显示，自20世纪60年代以来，达比营一直是中央情报局（CIA）和意大利武装部队情报局（SIFAR）在国防部长的背景下创建的Putchist网络的基地。格拉迪奥计划。美国/北约基地——最高法院名誉院长费迪南多·艾西马托写道——为丰塔纳广场、卡帕奇和达梅里奥大屠杀提供了炸药。在这些基地，“极端右翼恐怖分子、北约官员、黑手党、意大利政治家和共济会成员在袭击前夕聚集在一起”。

然而，无论是在议会还是在当地的集体中，没有人担心意大利特种部队的转移所带来的影响，而在达比营内部，意大利特种部队将由美国指挥。

皮萨市和利沃诺市分别从警察局转移到立法局和M5S市，与托斯卡纳地区一起，继续推进“达比营美军基地与周边社区的整合”。

几天前，政府决定将地方政府的网站与达比营的网站整合起来。达比营的网络正在不断扩大。

翻译
珍珠

来源
Il Manifesto (意大利)

 
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来源 : “意大利达比营特种部队”, 翻译 曼利奥·迪努希, 翻译 珍珠, Il Manifesto (意大利) , 伏尔泰网, 2019年3月6日, www.voltairenet.org/article205520.html

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