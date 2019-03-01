Уважаемые дамы и господа,

Мы провели подробные и предметные переговоры по всему комплексу наших отношений и, конечно же, по той ситуации, которая складывается вокруг Венесуэлы сегодня.

Венесуэла – наш давний и надежный партнер. Сегодня подтвердили солидарность с народом и законным Правительством этой страны, а также поддержали его усилия по отстаиванию своего суверенитета и независимости.

Мы едины в необходимости безусловного соблюдения всеми без исключения государствами закрепленных в Уставе ООН фундаментальных принципов. В их числе, прежде всего – невмешательство во внутренние дела других стран. Это особенно важно сегодня, когда на глазах у всего мира ведется циничная кампания, нацеленная на свержение законного Правительства Венесуэлы, в том числе путем угроз прямой военной интервенции.

Россия последовательно выступает в пользу исключительно мирного урегулирования внутривенесуэльских проблем. Очевидно, что шаги по выправлению положения должны предприниматься венесуэльцами самостоятельно без указаний, давления и ультиматумов извне.

Выразили солидарность с дружественным народом этой страны, поддержку предпринимаемым Правительством Н.Мадуро мерам по недопущению дальнейшей дестабилизации обстановки. Подтвердили готовность подключиться к тем усилиям региональных и международных посредников, которые выступают за налаживание инклюзивного национального диалога. Как я уже сказал, будем готовы участвовать в этих усилиях при условии согласия на это основных политических сил Венесуэлы.

Исполнительный вице-президент Д.Родригес подтвердила неоднократно высказывавшееся Президентом Н.Мадуро позицию о том, что руководство Венесуэлы готово к такому диалогу. На этом фоне, конечно же, печально, что оппозиция последовательно отвергает такой диалог, следуя, как мы все прекрасно знаем, прямым указаниям из Вашингтона.

Г-жа Д.Родригес проинформировала о развитии внутриполитической ситуации в Венесуэле, рассказала о проводимой работе по стабилизации социально-экономического положения, ухудшение которого, все мы знаем, было спровоцировано введением США нелегитимных односторонних санкций против ведущих секторов венесуэльской экономики и блокированием государственных активов Венесуэлы за рубежом, прежде всего в США и Великобритании.

Со своей стороны отметили недопустимость политизации темы гуманитарной помощи Венесуэле, вопросы оказания которой должны решаться в соответствии с общепринятыми международными процедурами, а не служить предлогом для манипулирования общественным мнением, мобилизации антиправительственных сил и оправданием интервенционистских замыслов.

Хотел бы также отметить, что сегодня Исполнительный вице-президент Д.Родригес подтвердила готовность Правительства Венесуэлы взаимодействовать по гуманитарным вопросам с соответствующими структурами ООН.

Россия будет и далее содействовать властям Венесуэлы в решении социально-экономических проблем, в том числе через оказание легитимного гуманитарного содействия. Исходим из того, что лучший способ помочь венесуэльцам – расширять практическое, прагматичное, обоюдовыгодное взаимодействие. В этом контексте мы наметили шаги, которые направлены на упрочение торговых, инвестиционных, промышленных и финансовых связей в развитие договоренностей, достигнутых президентами В.В.Путиным и Н.Мадуро в декабре прошлого года в Москве.

Обсудили также подготовку к очередному 14-ому заседанию Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня, которая запланирована на начало апреля этого года в Москве. Договорились использовать это мероприятие для предметного обсуждения перспектив реализации крупных проектов в геологоразведке и недропользовании, совместных инициатив в области фармацевтики, информационных технологий, ядерной медицины, мирного космоса, сфере военно-технического сотрудничества.

Условились продолжать плотный диалог. Зафиксировали обоюдную решимость продолжать тесную координацию действий наших делегаций в ООН, СБ ООН и других международных структурах.

Вопрос: Что Вы думаете по поводу планов США сформировать незаконное военизированное подразделение в Венесуэле с целью создать в стране такую же ситуацию, как в Сирии?

С.В.Лавров: Что касается планов США по вооружению боевиков для дестабилизации обстановки в Венесуэле, а если говорить прямо, – для вторжения в эту суверенную страну – конечно, они нас беспокоят. США не стесняются говорить о них открыто. Поступающая информация свидетельствует о том, что на ближайшую перспективу США планируют закупить в одной из восточноевропейских стран стрелковое оружие, минометы, переносные зенитно-ракетные комплексы, ряд других видов вооружения и переправить их поближе к Венесуэле с помощью авиакомпании одного из наиболее, а вернее, абсолютно послушного Вашингтону режима на постсоветском пространстве.

Мы эти намерения, конечно же, видим. Видят их и многие другие страны, в том числе непосредственные соседи Венесуэлы. Соседние страны, в частности, Бразилия и Колумбия, заявили, что не будут каким-либо образом поддерживать планы вооруженного вторжения в Венесуэлу. Если соседи Венесуэлы сдержат свое слово и будут твердо стоять на этой позиции, то, наверное, американские планы не реализуются. Надеюсь, абсолютное, универсальное неприятие в мире вооруженных сценариев остудит «горячие головы» в Вашингтоне, хотя там есть и такие, которых ничто не остановит. Но будем работать на основе международного права, требовать уважения Соединенными Штатами Америки Устава ООН.

Вопрос: Поставляет ли сейчас Россия какую-либо гуманитарную помощь Венесуэле? Если да, то планирует ли продолжать и на каких условиях?

С.В.Лавров: Я уже сказал в своем вступительном слове, что сегодня мы обсуждали гуманитарные аспекты ситуации в Венесуэле. Гуманитарный кризис, который пытаются искусственно создать путем введения противоправных односторонних санкций, замораживания и фактических арестов активов Венесуэлы за рубежом, конечно же, сказывается на обстановке. Венесуэльское Правительство это прекрасно видит и заинтересовано в том, чтобы решать эти вопросы в том числе и под эгидой соответствующих ооновских структур. Это абсолютно правовая и легитимная позиция, которая полностью отвечает нормам международного гуманитарного права и правилам, которые существуют в ООН для такого рода ситуаций.

Отмечу, что на контрасте с этой позицией спецпредставитель США по Венесуэле Э.Абрамс заявил, что США не будут сотрудничать с агентствами ООН в решении вопросов доставки гуманитарной помощи Венесуэле, потому что эти агентства сотрудничают с Правительством Н.Мадуро. Вот - позиция страны, которая «печется» на словах о гуманитарной ситуации в Венесуэле, готова создавать провокации на границе, как это было 23 февраля с.г., но на самом деле не хочет ничего, кроме делегитимизации законного Правительства законного Президента Н.Мадуро.

Что касается российской позиции, то, в соответствии с пожеланиями венесуэльских друзей, мы не так давно направили первую партию медикаментов в размере 7,5 т за счет нашего взноса во Всемирную организацию здравоохранения и по проекту, который реализуется Панамериканской организацией здравоохранения. Сейчас мы получили дополнительный список медикаментов и лекарственных препаратов, которые венесуэльское Правительство хотело бы получить. Мы его рассматриваем, уточняем организационные и логистические детали.

Говоря в целом о гуманитарной ситуации в Венесуэле, значительную роль в ее нормализации играют массовые поставки российской пшеницы, которые весьма помогают венесуэльскому Правительству решать текущие задачи.

Вопрос: Насколько вероятна прямая военная интервенция США в Венесуэлу? Президент США Д.Трамп заявил, а его министры повторили, что рассматриваются все варианты.

С.В.Лавров: Я уже говорил о том, что нет ни одной страны, за исключением одного-двух ближайших союзников США, которая поддерживала бы или допускала вариант военной интервенции в Венесуэлу. Все, включая соседей Венесуэлы, уже выступили с заявлениями о том, что они такой подход не разделяют и не поддерживают.

Сказав это, я, зная нынешние подходы Администрации США, должен признать, что всё возможно. Не исключаю, что в Вашингтоне могут решиться на действия, которые в очередной раз будут попирать все мыслимые нормы международного права. Тем более, что Э.Абрамс, который был назначен Спецпредставителем США по Венесуэле, не скрывает, что в его функции и задачи совсем не входит поиск какого-то мирного урегулирования, а занимается он исключительно нагнетанием напряженности, созданием ситуаций, которые спровоцировали бы, как этого хотят США, взрыв, кровопролитие в Венесуэле и оправдали бы вооруженное вмешательство. В Вашингтоне никто этого не скрывает. Поэтому еще раз хочу сказать, что не исключаю, что эти заявления в очередной раз станут прелюдией для таких авантюр.

Ясно также то, что в этой ситуации, если Вашингтон будет действовать вопреки четко заявленной позиции стран региона и предпримет действия по вторжению в Венесуэлу, это вскроет истинные цели и мотивы политики США в Латинской Америке. Речь идёт не о демократии, как нам пытаются говорить, а о том, чтобы подчинить своей воле всех непослушных. Неслучайно уже было заявлено, что Венесуэлой дело не ограничится, что на очереди Куба и Никарагуа. А что если завтра еще кто-то не понравится США? Скажут, что результаты выборов в той или иной стране тоже не отвечают демократическим стандартам.

Не думаю, что подобная позиция, откровенно оскорбительная для латиноамериканских стран линия США в этих вопросах, будет добавлять Вашингтону очков в этом регионе. Я уверен, что латиноамериканцы, у которых здоровые и давние демократические традиции, традиции сотрудничества в рамках общерегиональных структур, в таком случае заявят свою позицию недвусмысленно. Как и подавляющее большинство остальных членов мирового сообщества. Очень надеемся, что разум возобладает в американском руководстве.

Вопрос: Российская резолюция по Венесуэле в СБ ООН получила меньше голосов «за», чем американская. Если бы не вето России и Китая, то резолюция США была бы принята. Как выразился Постоянный представитель России при ООН В.А.Небензя, Совет Безопасности ООН впервые в истории сместил бы легитимного лидера суверенной страны. Какие в подобных условиях, когда и СБ ООН чуть ли не превратился в орудие переворота, остаются варианты действий? Остались ли ещё способы добиться того, чтобы судьбу Венесуэлы могли решать сами венесуэльцы?

С.В.Лавров: Относительно вчерашнего голосования в Совете Безопасности ООН: не надо считать, сколько голосов было подано за одну резолюцию, сколько – за другую. Главное, что обе резолюции не прошли. Это не означает, что один из этих проектов был более легитимными, а второй – менее. В Уставе ООН закреплена процедура принятия решений, которые имеют обязательный характер для всего мирового сообщества. Эта процедура предполагает отсутствие вето со стороны любого члена Совета Безопасности. Если такое вето было применено, это означает, что резолюция не имеет под собой легитимных оснований. Равно как и шансов на то, чтобы её преподносили как нечто более позитивное, чем другой проект резолюции. Таковы правила. Именно на них зиждется современное международное право, сама ООН.

Напомню, что на том, чтобы у постоянных членов Совета Безопасности ООН было право вето, при создании Организации Объединённых Наций настаивали США. Так что не надо сейчас говорить, что кто-то злоупотребляет своим правом вето, а кто-то не злоупотребляет. Вопрос очень простой: отцы-основатели ООН исходили из недопустимости того, чтобы позиция одной из держав, являющейся постоянным членом Совета Безопасности, игнорировалась, прекрасно понимая на историческом опыте, что в этом случае решения, которые принимаются, были бы неустойчивыми и, может быть, даже имели бы подрывной, деструктивный характер.

Что касается вопроса о том, какие остаются варианты действий и можно ли добиться того, чтобы судьбу Венесуэлы решали сами венесуэльцы: сегодня мы упоминали «механизм Монтевидео», который был создан по инициативе Уругвая, Мексики и Карибского сообщества (КАРИКОМ). Этот механизм предполагает инициативу организации инклюзивного диалога между всеми политическими силами Венесуэлы. Президент Н.Мадуро уже позитивно высказывался о своей готовности вступить в такой диалог без каких-либо предварительных условий. К сожалению, Х.Гуайдо, которого США назначили каким-то «руководителем» в Венесуэле, выступил категорически против такого диалога.

Вот расклад сил: есть группа стран, которые выступают за соответствующую договорённость о начале диалога и получают поддержку со стороны легитимного Президента, и есть противоположная сторона, которая, находясь под полным влиянием со стороны Вашингтона, категорически от этого отказывается.

Также имеется Международная контактная группа (МКГ), которую создавали евросоюзовцы. Ещё в конце прошлого года они думали над этой идеей. Тогда их размышления шли в конструктивном русле содействия общенациональному диалогу в Венесуэле. Однако потом данная позиция эволюционировала несколько в иную сторону. Как Вы знаете, ведущие страны Евросоюза выдвинули Президенту Н.Мадуро ультиматум с требованием объявить о проведении досрочных президентских выборов, а затем оформили позицию МКГ на встрече в Уругвае. Причём в этом документе не содержится ни единого упоминания слова «диалог», а только похожие на требования призывы немедленно назначить дату проведения досрочных президентских выборов.

Это неконструктивная, неоколониальная позиция. Привычки, конечно, «умирают» с трудом, когда они столетиями воспитывались, я это понимаю. Но обращаю Ваше внимание, что и с этой структурой – международной контактной группой – легитимное Правительство Венесуэлы готово разговаривать. Это отличный пример того, насколько конструктивно ведут себя Президент Н.Мадуро, его Правительство, и насколько деструктивно и конфронтационно себя позиционирует человек, которого назначили из-за океана «руководителем государства» в нарушение всех норм и принципов Устава ООН.