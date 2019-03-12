В 1998 г. на Римской конференции ООН было принято решение об учреждении Международного уголовного суда (МУС). Речь, конечно, шла не о создании наднациональной инстанции, которая вершила бы суд от имени всего человечества, а только о создании механизма, способного осуществлять уголовное преследование лиц, совершивших преступления против человечности, из тех стран, где из-за войны соответствующие учреждения были либо частично, либо полностью упразднены.

Римским статутом предусмотрено, что МУС действует только с согласия юридических органов государства-участника. В частности, предусмотрено, что:

МУС не может рассматривать преступления, совершённые выходцем из страны, не являющейся государством-участником, вместо этого государства и на территории государства-участника;

а также преступления, совершённые кем угодно и где угодно, если дела по ним рассматриваются Советом безопасности ООН.

В обоих упомянутых случаях Римский статут, разработанный в рамках ООН и подписанный рядом стран, может применяться ко всем странам, включая и те, кто его не подписывал.

Именно по этой причине тори первые мировые державы Китай, США и Россия отказались его подписывать. Они усматривают в нём, и на законном основании, нарушение принципа суверенитета, сформулированного в XVIII в. юристом Эмером де Ваттелем и закреплённого Венской конвенцией о праве международных договоров от 1969 г. [1].

В сентябре прошлого года МУС принял к рассмотрению иск против властей Мьянмы, не являющейся государством-участником, по совершению преступных действий, повлекших массовый исход рохинджа. МУС считает, что он компетентен рассматривать это дело, так как жертвы исхода поселились в Бангладеж, который подписал Римский статут [2].

Аналогично, одна из семей из Братьев-мусульман обратилась с иском против президента Башара Ассада и членов сирийского правительства, хотя Сирийская Арабская Республика государством-частником не является. В заявлении отмечается, что видя совершаемые преступления, семья вынуждена была бежать в Иорданию. МУС по всей вероятности, не учёл тот факт, что Братья-мусульмане являются гнездом исламского терроризма и что во многих странах эта организация признана террористической. По вышеупомянутой логике МУС должен считать себя компетентным по этому делу, так как Иордания подписала Римский статут.

Однако 22 мая 2014 г., когда Запад и его заливные союзники намерились через Совет безопасности подключить МУС в связи с событиями в Сирии, Китай и Россия наложили на предложенную ими резолюцию вето [3].

Однако должного значения это не возымело, ибо МУС становится независимым. Он уже не помогает странам судить преступников. Он теперь объявляет себя защитником всего человечества и действует против государств.

К этим событиям нужно присмотреться более внимательно. За последние годы МУС, главным образом, финансировался Европейским союзом и руководствовался собственным Кодексом. До 2016 г. в нём рассматривались только дела по обвинениям африканцев, при этом все обвиняемые были осуждены по статьям этого Кодекса [4]. Бурунди после голосования в парламенте решил выйти из Римского статута по той причине, что МУС стал «инструментом давления на правительства бедных стран или средством их дестабилизации под давлением великих держав». Этому примеру последовали три других государства: Гамбия, Филиппины и Южная Африка. Однако Южная Африка и Гамбия отказались от принятого решения после того, как главным прокурором была назначена гамбийка Фату Бенсула.

До назначения г-жи Бенсулы МУС никаких гарантий по беспристрастному правосудию не обеспечивал. Так по делу об обстрелах странами НАТО Ливии в нарушение резолюции СБ ООН собранные главным прокурором аргентинцем Луи Морено Окампо «свидетельства» против Муамара Каддафи, его сына Саифа аль-Ислама и зятя Абдаллы аль-Сенусси ограничивались единственно вырезками из газет стран-агрессоров. Хуже того, когда НАТО обстреливала Триполи, прокурор заявил, что Саиф аль-Ислам Кадафи находится в Гааге и что его выдала его собственная служба. При этом он нагло лгал, деморализуя ливийцев и подталкивая их к отказу от сопротивления натовской агрессии. На самом деле Саиф аль-Ислам был жив и здоров - я вместе с ним находился в то время в бомбоубежище отеля Риксос.

Кстати, этот Луи Морено Окампо изнасиловал в своём офисе одну журналистку, а наказания избежал только благодаря статусу международного прокурора [5]. За взятки он освобождал от наказания тех, кого подлежал высшей мере наказания [6]. Журналистскими расследованиями впоследствии было установлено, что у главного прокурора были тайные счета в Панаме и на Виргинских островах [7]. Однако никто Луи Морено Окампо лишних вопросов не задавал.

29 июля 2015 г. Запад пытался провести через СБ ООН резолюцию по снятию с Украины ответственности за уничтожение пассажирского самолета МН17 и передаче этого дела в МУС. На самом деле готовилась фальшивка о причастности к этому делу президента Владимира Путина, хотя Россия государством-участником не является. Но вопрос вовсе не в том, кто на самом деле сбил самолет. Главное в том, чтобы увидеть, какие политические махинации совершает организация, призванная вершить правосудие во всём мире. Россия на западную резолюцию наложила вето.

А теперь МУС будет проводить заочное судебное разбирательство в отношении сирийского президента Башара аль-Ассада. Ни президента, ни ответственных лиц из правительства, имена которых пока не названы, на слушаниях не будет. Для сирийского президента это не ахти какая новость. В 2005 г. его обвиняли в организации убийства ливанского президента Эмиля Лахуда. Международное расследование велось совместно представителями Германии и Израиля [8]. Затем по инициативе американского посла в Бейруте Джеффри Фелтмана был создан некий трибунал. Тогда всё кончилось тем, что Генеральным секретарём ООН по согласованию с Советом безопасности и новым Премьер-министром Ливана без согласования с правительством и парламентом страны был подписан договор.

Запад в то время был уверен в виновности подсудимого. Увы! После целого года шумных заявлений и последовавших за ними оглушительных разоблачений прокурор Дитлив Мехлис был вынужден уйти в отставку: свидетели, на которых строилось дело, были мошенниками, проплаченными пособниками главного прокурора. Это грязное дело продолжил спецтрибунал по Ливану, обвиняя на этот раз Хезболлу, тогда как последняя опубликовала свидетельства о нахождении на месте убийства израильского дрона. Трибунал настаивал на том, что Рафик Харири был убит в результате подрыва грузовика, начинённого взрывчаткой, однако данные судебной экспертизы это утверждение отвергают [9]. Трибунал истратил миллионы долларов, чтобы смоделировать ситуацию и подтвердить свои выводы. Напрасно! Не удалось опровергнуть то, о чём всем было известно.

Сирийская Арабская Республика на протяжении почти 8 лет отстаивает свой суверенитет. Поэтому она не обязана отправлять своих должностных лиц в Гаагу. Но она должна оспаривать законность этой процедуры.

Последняя была инициирована от имени истцов британским адвокатом Родни Диксоном, известном по делу Катара против Саудовской Аравии и Объединённых арабских эмиратов. У него большой опыт по международным делам, поскольку он был советником главного прокурора Международного Трибунала по бывшей Югославии канадки Луизы Арбур и прокурора по Руанде. Обе эти инстанции приказали долго жить после того, как был пролит свет по преступлениям, которые им вменялись.

Диксон уже дал понять, что он намерен обвинить сирийских официальных лиц в совершении «преступлений против человечности». Опираться он будет на «Доклад Сезара» [10]. Этот документ обнародован Катаром через лондонскую юридическую фирму Картер-Рак 20 января 2014 г., то есть за два дня до начала мирных переговоров Женева-2. Речь идёт о 55 000 фотографий замученных людей, сделанных фотографом из Сирийской арабской армии. Согласно обвинениям все представленные на фотографиях лица являются жертвами «режима», а по утверждениям сирийского правительства все эти люди являются жертвами джихадистов. Доклад этот состряпан тремя международными прокурорами с запятнанным прошлым: все они работали в составе спецсуда по Сьерра-Леоне и уголовного трибунала по бывшей Югославии.

Сэр Дэвид Лоренц де Сильвиа – автор скандального доклада, сделанного по заказу британского Премьер-министра по поводу смерти ирланского адвоката и котрый семья жертвы назвала «позорным». В нём признавалась ответственность только тех лиц, что были у всех на виду, и тщательно скрывалось всё, что касалось Короны.

Сэр Джеффри Найс знаменит тем, что в течение двух лет держал Слободана Милошевича под стражей, не принеся ни одного свидетельства о преступлениях против человечности. Процесс был прекращён в связи со смертью обвиняемого, а по данным из России, находясь в тюрьме, он был умышленно отравлен.

Дэвид Крейн – бывший агент ЦРУ и РУ МО США, руководивший с самого начала войны в Сирии программой по выдаче Башара аль-Ассада в суд какой либо международной организации и по сфабрикованному обвинению.

В сентябре 2012 г. госдеп США по предложению посла Джеффри Фелтмана, ставшего помощником госсекретаря, создаёт организацию под названием «Сирийский центр правосудия и отчётности» (СЦПО). Ежегодно ему выделяется по 5 миллионов долларов. Неиспользованные средства направлялись «Друзьям Сирии», в данном случае «друзьям» из Марокко. Два года спустя, Вашингтон отказывается от этого проекта. Однако посол Джеффри Фелтман, назначенный заместителем Генсека ООН по политическим делам, возобновляет работу СЦПО на этот раз за счёт европейских фондов.

Никакого контроля над МУС не существует. Даже если главный прокурор является коррумпированным преступником. МУС всегда служит тому, кто его оплачивает – Европейскому союзу.

Ранее считалось, что война – это либо средство завоевания, либо защиты. Сегодня притворно считается, что война сама по себе незаконна, даже если речь идёт о законной защите. Тогда те, кто так считают, не должны объявлять войны другим. А если это правило нарушено, то нужно, прежде всего, установить, не велась ли война ради того, чтобы защитить Добро. Победившим должен быть тот, кто это докажет.