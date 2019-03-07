Комментарий США к докладу ОЗХО о применении химического оружия в Думе

1 марта 2019 года Миссия по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия (МУФ ОЗХО) опубликовала свой заключительный доклад по результатам расследования применения химического оружия в Думе (Сирия) 7 апреля 2018 года. Согласно выводам доклада, имеются достаточные основания полагать, что в ходе этого нападения в качестве химического оружия использовался хлор. МУФ установила, что оружейный хлор не производился на этих объектах, как утверждал режим, и что хлор, возможно, был выпущен из цилиндрических баллонов, сброшенных с воздуха, о чем свидетельствуют их состояние и окружающая обстановка.

Выводы доклада МУФ подтверждают заключение, к которому пришли Соединенные Штаты в рамках нашей оценки нападения в апреле прошлого года, – что режим несёт ответственность за это чудовищное нападение с применением химического оружия, в ходе которого убиты и ранены мирные жители. Использование режимом Асада хлора в качестве химического оружия является нарушением его обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия, участником которой он является, а также Резолюции 2118 Совета Безопасности ООН.

Соединенные Штаты высоко оценивают независимую и беспристрастную работу, проводимую МУФ в трудных и опасных условиях. Мы также приветствуем полную реализацию мандата ОЗХО по выявлению лиц, совершивших нападения с применением химического оружия в Сирии. Жертвы этой варварской атаки и их семьи заслуживают правосудия, и это важный шаг в привлечении виновных к ответственности.

Кроме того, Соединенные Штаты отвергают попытки режима Асада и его сторонников – в том числе, в первую очередь, России, – сеять дезинформацию о якобы имевших место нападениях с применением химического оружия. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены такой дезинформацией. Как отмечалось в нашей собственной оценке в апреле 2018 года, после химической атаки в Думе режим ложно обвинил оппозиционные группы в совершении этого нападения с применением химического оружия; силы режима и российские войска задержали инспекторов, не позволив им в оперативном порядке въехать в Думу с надлежащим доступом в соответствии с их мандатом.

К сожалению, это лишь очередной случай, когда применение химического оружия в Сирии подтверждается Миссией по установлению фактов, беспристрастным внешним следственным органом. Соединенные Штаты вновь призывают режим Асада в полной мере сотрудничать с ОЗХО, проверяемым образом уничтожить оставшиеся элементы программы создания химического оружия и полностью раскрыть свою деятельность, связанную с химическим оружием. Все эти обязательства Сирия приняла на себя, став участником Конвенции о запрещении химического оружия в 2013 году, но отказывается их выполнять.

Соединенные Штаты продолжают осуждать применение химического оружия где бы то ни было, кем бы то ни было и при любых обстоятельствах. Те, кто прибегает к использованию химического оружия, должны привлекаться к ответственности. Мы призываем все ответственные государства помочь нам положить конец применению химического оружия.