不仅是黑手党要求交保护费来换取其“保护”。“我们保护的富裕国家”——在五角大楼的威胁性演讲中警告唐纳德·川普总统 [1]——都得到了通知。他们必须为我们的保护买单。川普总统向彭博社透露，他将提出“成本加50%”的计划，其中包括以下标准：美国军队在其领土上庇护的盟国必须支付其总成本，并向美国支付50%的额外费用，以换取为其提供住房的“特权”，从而享受美军的“保护”。

该计划还要求受保护国支付美国军事人员的工资以及美国在该国保留的飞机和军舰的管理费用。因此，意大利不仅必须支付大约12000名美国军人的工资，还要支付美国在阿维亚诺和西格内拉部署的F-16战斗机和其他飞机的管理费用。此外，还必须增加位于加埃塔的美国海军第六舰队的成本。根据同样的要求，我们还必须支付达比军营的管理费，这是美国本土以外最大的军火库，以及美国储存在阿维亚诺和盖迪的核武器的维护费。

我们不知道美国打算向意大利和其他欧洲国家收取多少费用，因为我们甚至不知道他们目前支付了多少费用。这些数据被秘密防御预算所覆盖。根据兰德公司的一项研究，北约的欧洲成员国承担的平均费用是，驻在其领土上的美国部队和基地成本的34%。但我们不知道他们目前每年向美国支付的费用有多少。唯一的估计是17年前的25亿美元。

因此，意大利支付的款项也是秘密的。我们只知道某些职位的信息，例如，为了使阿维亚诺和盖迪的机场适应美国F-35战斗机的需要，以及美国将于2020年开始在意大利部署的新B61-12核弹，花费了数千万欧元，加上在西格奈拉空军基地的工作大约1亿欧元，我认为也由意大利支付。在西格奈拉，只有NASII（行政和休闲区）是由美国独家资助的，而NASII（最昂贵的运营部门）是由北约资助的，因此也是由意大利资助的。

兰德公司的一位研究人员警告说，无论如何，随着“成本加50”计划的实施，盟国的成本肯定会飞涨。据说增长了600%。根据意大利政府在北约总部连续接洽的情况，这将增加通常的军事开支，在意大利每天约为7000万欧元，很快就会攀升至1亿欧元。

这是从我们的口袋里提取的公共资金，从GDP和社会支出中扣除。但意大利可能会为部署在其领土上的美军和基地支付更少的费用。事实上，“成本加50”计划为那些与美国紧密结合的盟友提供“良好行为奖金”，并按照他们的要求行事。

我们确信意大利将从大幅削减中获益，因为从一个政府到另一个政府，它一直紧跟美国的后尘，最近，它以遏制俄罗斯的威胁为借口向东欧派遣军队和战机，并支持美国埋葬《中程弹道导弹条约》的计划，以便部署在欧洲，包括意大利，指向俄罗斯的核导弹发射地。

由于这些是可能报复的目标，我们需要保护其他美国部队和基地。我们将不得不支付，但仍然有减薪奖金。