Det er ikke lenger bare mafiaen som forlanger penger mot «beskyttelse». «De rike landene vi beskytter», advarte president Donald Trump i en truende tale hos Pentagon - «er alle notert ned. De vil nå måtte betale for vår beskyttelse».

Bloomberg avslører at president Trump vil presentere sin plan «Cost Plus 50» [1]. Den inneholder følgende kriterier - de allierte landene som har USA-styrker på sine territorier vil heretter måtte betale fullt ut det dette koster. Og så skal i måtte betale et 50 % tillegg for «det privilegium» det er å huse disse styrkene og derfor ha glede av deres «beskyttelse».

Planen kreves altså at landene som huser disse styrkene skal betale lønnen til det militære personellet fra USA og kostnadene til fly og krigsskip som USA måtte ha i dette landet.

Italia må derfor ikke bare lønnen til omtrent 12 000 militært ansatte som er basert i deres land. Men de må også betale hva det koster å ha F-16-fly og andre fly som USA har utplassert i Aviano og Sigonella. Ifølge samme krav vil Italia også måtte betale for driften av Camp Darby, det største USA-arsenalet utenfor hjemlandet, og for vedlikehold av USAs atomvåpen som er plassert ut ved Aviano og Chedi.

Vi vet ikke hvor mye De Forente Stater vil kreve av Italia og de andre europeiske landene der USA har utplassert militære styrker, siden vi ikke en gang vet hvor mye de betaler i dag. Disse opplysningene kommer inn under Secret-Defence.

Ifølge en undersøkelse ved Rand Corporation så antas det at de europeiske medlemmene i NATO står for rundt 34 % av kostnadene til USAs styrker og baser i deres land. Men vi vet ikke hvor mye av de årlige utgiftene de på det nåværende tidspunkt betaler til USA. Det eneste overslaget - 2,5 milliarder dollar - ble gjort for 17 år siden.

Hva Italia betaler er derfor hemmelig. Vi har kun informasjon om enkelte utgifter. For eksempel de titalls millioner euro som blir brukt til å tilpasse flybasene Aviano og Chedi til USAs F-35-fly og de nye B61-12 atombombene som USA vil begynne å utplassere i Italia i 2020. Pluss omtrent 100 millioner euro for arbeidet på marine-flybasen ved Sigonella, som Italia også skal betale. Ved Sigonella er det bare Nas, det administrative og friområdet som blir finansiert av USA. NasII, den operasjonelle avdelingen - den dyreste - blir finansiert av NATO, og derfor også av Italia.

I alle tilfeller så er det sikkert - advarer en forsker fra Rand Corp - at med denne «Cost Plus 50»-planen så vil utgiftene for de allierte «stige til himmels». Det er snakk om en økning på 600 %. Og dette vil bli lagt til landenes vanlige militærbudsjetter, som i Italia nå har nådd omtrent 70 millioner euro per dag. Og det vil snart stige til 100 millioner euro per dag ifølge det den italienske regjeringen har bestemt ved NATOs hovedkvarter.

Dette er offentlige penger som kommer fra våre lommer. Og som blir trukket fra produksjons-investeringer og sosiale utgifter. Men det er mulig at Italia kunne betale mindre for USAs styrker og baser utplassert på deres område. «Cost Plus 50»-planen kan gi «bonus for god oppførsel». Det skal kunne gå til «allierte som ganske nylig har justert seg etter De Forente Stater og gjør som de blir bedt om».

Vi er sikre på at Italia vil kunne få en stor reduksjon fordi Italia, fra den ene regjeringen til den andre alltid har fulgt etter USA. Som ganske nylig da vi sendt tropper og krigsfly til Øst-Europa mot «den russiske trussel», og da vi støttet USAs plan om å begrave INF-avtalen for å kunne utplassere i Europa, inkludert Italia, utskytnings-steder for atomraketter som peker mot Russland.

Siden disse stedene kan være mål for mulige hevn-angrep, så vil vi trenge «beskyttelse» fra enda flere USA-styrker og baser. Vi må nok betale for dem, men vi kan jo håpe på bonus-rabatt.