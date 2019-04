Latvian entinen ulkoasiainministeri ja entinen maatalouden komissaari Sandra Kalniete alkoi työskennellä Neuvostoliittoa vastaan heti maansa saavutettua itsenäisyyden. Hän on yksi kommunismin rikokset tuominneen Prahan julistuksen (2008) tekijöistä. Hän rinnastaa natsismin kommunismiin Reconciliation of European Histories -ryhmässä. Ja tänään hän jatkaa työtään Venäjää vastaan.

“Venäjää ei voida enää pitää strategisena kumppanina, ja Euroopan Unionin on oltava valmis asettamaan uusia sanktioita jos Venäjä jatkaa kansainvälisen oikeuden rikkomista.” - tämä on Euroopan parlamentin 12. maaliskuuta hyväksymä päätöslauselma, 402 puolesta, 163 vastaan, 89 tyhjää [1] Sandra Kalnieten esittämä päätöslauselma kiistää ennen kaikkea Venäjän presidentinvaalien oikeudellisuuden, väittäen niitä “epädemokraattisiksi” ja siten presidentti Putinia vallankaappaajaksi.

Hän syyttää Venäjää paitsi “Ukrainan ja Georgian alueellisen koskemattomuuden loukkaamisesta”, myös “Syyriassa tapahtuvasta interventiosta ja häiriöistä Libyan kaltaisissa maissa”, sekä Euroopassa “häiriöistä, joiden tarkoituksena on vaikuttaa vaaleihin ja lisätä jännitteitä”. Hän syyttää Venäjää aseidenvalvontasopimusten rikkomisesta ja vierittää sille syyn INF-sopimuksen hautaamisesta». Tämän lisäksi hän syyttää Venäjää “vakavista ihmisoikeusrikkomuksista Venäjällä, mukaan lukien kidutukset ja ilman oikeudenkäyntiä tapahtuneet teloitukset, ja Venäjän tiedustelupalvelun syyllistymisestä Euroopan maaperällä kemiallisilla aseilla tehtyihin murhiin”.

Näiden ja muiden syytösten jälkeen Euroopan parlamentti totesi, että Nord Stream 2 -kaasuputki, joka on suunniteltu kaksinkertaistamaan Venäjän kaasun toimitus Itämeren yli – “lisää Euroopan riippuvuutta Venäjän kaasusta, uhkaa Euroopan sisämarkkinoita ja sen strategisia etuja (…) ja siksi se on lopetettava”. Euroopan parlamentin päätöslauselma on sekä sisällöltään että sanamuodoltaan toistamiseen uskollinen syytöksille, joita Yhdysvallat ja Nato kohdistavat Venäjään, ja mikä vielä tärkeämpää, toistaa vaatimusta estää Nord Stream 2.

Vaatimuksen tarkoituksena on vähentää Venäjän energian tarjontaa Euroopan Unionille, jotta ne korvattaisiin Yhdysvalloista tai ainakin yhdysvaltalaisilta yrityksiltä peräisin olevilla toimituksilla. Samassa yhteydessä Euroopan komissio käsitteli tiettyjä tiedoksiantoja niille jäsenilleen [2], Italia mukaanluettuna, jotka olivat kiinnostuneita liittymään Kiinan uutta Silkkitietä koskevaan aloitteeseen.

Komissio väittää, että Kiina on kumppani, mutta myös taloudellinen kilpailija, ja mikä kaikkein tärkeintä “järjestelmällinen kilpailija, joka edistää vaihtoehtoisia hallintomuotoja”, toisin sanoen vaihtoehtoisia hallintamalleja, jotka tähän asti ovat olleet länsimaiden hallinnassa.

Komissio varoittaa, että ennen kaikkea on välttämätöntä “suojata kriittiset digitaaliset infrastruktuurit mahdollisesti vakavilta turvallisuusuhilta”, jotka aiheutuvat kiinalaisten yritysten, esimerkiksi Huawein, toimittamista 5G-verkoista, joiden toimittamisen Yhdysvallat kieltää. Euroopan komissio toistaa uskollisesti Yhdysvaltain varoitusta liittolaisilleen. Yhdysvaltain korkein liittolainen Euroopassa, Yhdysvaltain ja Naton Euroopan joukkojen komentaja, kenraali Scaparrotti täsmensi, että viidennen sukupolven erittäin nopeilla matkaviestinverkoilla tulee olemaan yhä tärkeämpi rooli Naton sotatoiminnallisessa kyvyssä, ja siitä johtuen liittolaisille ei sallita “amatörismiä”.

Kaikki tämä vahvistaa sen, että “amerikkalainen puolue”, voimakas transversaalinen leiri, vaikuttaa EU:n politiikan muovautumiseen Yhdysvaltojen ja Naton strategisten linjojen mukaan .

Luomalla väärän kuvan vaarallisesta Venäjästä ja Kiinasta EU:n toimielimet valmistelevat yleistä mielipidettä hyväksymään sen, miten Yhdysvallat nyt valmistautuu Euroopan “puolustukseen”.

Pentagonin edustaja kertoi CNN:lle että Yhdysvallat valmistautuu testaamaan maahan sijoitettuja ballistisia ohjuksia (kiellettyjä Washingtonin nyt hautaamassa INF-sopimuksessa), toisin sanoen uusia Euromissiilejä, jotka muuttavat Euroopan jälleen tukikohdaksi ja samalla ydinsodan kohteeksi.