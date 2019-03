În 2012, președintele Barack Obama a preluat leitmotivul Partidului Republican și a făcut din exploatarea petrolului și a gazelor de șist prin fracturarea hidraulică, o prioritate naționala. În câțiva ani, Statele Unite și-au multiplicat investițiile, și au devenit principalul producător mondial de hidrocarburi, inversând paradigmele relațiilor internaționale. În 2018, fostul director al producătorului de echipamente Sentry internațional, Mike Pompeo, a devenit director al CIA, apoi secretar de Stat. A înființat un Birou al resurselor energetice ( Bureau of Energy Resources ), pe care i la încredințat lui Francis Fannon. Era pandantivul a ceea ce fusese Biroul de transformare al Forței la Pentagon. El a pus în aplicare o politică axată în întregime pe preluarea controlului asupra pieței mondiale, a hidrocarburilor [ 3 ]. Pentru aceasta, și-a imaginat un nou tip de alianță, ca cea a regiunii Indo-Pacificului, liberă și deschisă ( Free and Open Indo-Pacific ). Nu mai este vorba de a crea blocuri militare, cum ar fi Quads, însa de a organiza aceste alianțe în jurul obiectivelor de creștere economică, bazate pe accesul garantat la sursele de energie.

Traducere

Light Journalist



[1] Gouvernul de continuitate este o instanta a Statelor-Unite, creata de presedintele Eisenhower în timpul Razboiului Rece, si mereu efectiva. El are ca misiune sa asigure continuitatea Statului în caz de vacanta al Executivului, adica de deces al presedintelui, al vice-presedintelui si a presedintilor adunarilor, în cazul unui razboi nuclear. Compositia lui exacta este în principiu secreta, cu toate ca el dispune de mijloace foarte importante.

[2] Aceasta strategie a fost popularizata de asistentul lui Cebrowski, Thomas Barnett. The Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004.

[3] “Mike Pompeo Address at CERAWeek”, by Mike Pompeo, Voltaire Network, 12 March 2019.

[4] Ieri seara, Departamentul de Trezorerie al SUA a emis un avertisment împotriva oricărei forme de tranzacționare a petrolului cu Iranul sau cu Siria: “Sanctions Risks Related to Petroleum Shipments involving Iran and Syria”, Voltaire Network, 25 March 2019.

[5] Death by China, Peter Navarro, Pearson, 2011. Crouching Tiger: What China’s Militarism Means for the World, Prometheus Books, 2015.