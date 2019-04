Os EUA inventam a «reciprocidade de acesso»

O Congresso adoptou a Lei sobre reciprocidade de acesso ao Tibete (Reciprocal Access to Tibet Act — H.R.1872 ), que o Presidente Trump promulgou em 19 de Dezembro de 2018.

Este texto foi apresentado pelo membro dos Representantes James McGovern (Democrata), no seguimento de uma campanha do actor Richard Gere e da International Campaign for Tibet (ICT). Ela prevê interditar o acesso aos Estados Unidos de funcionários chineses que teriam recusado o acesso ao território tibetano a cidadãos norte-americanos.

Os próprios Estados Unidos praticam uma política muito restritiva de acesso ao seu território e dão-se ao direito de devolver à sua fronteira qualquer estrangeiro, mesmo dispondo de um visto.

O porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros (Relações Exteriores-br), Geng Shuang (foto) declarou, a 26 de Março de 2019, que este texto era uma má mensagem na medida em que os Estados Unidos não devem interferir na vida de uma província chinesa. Ele lembrou que tendo em conta as particularidades geográficas desse território era indispensável regular a entrada de estrangeiros.

Os Estados Unidos entendem estender progressivamente este mecanismo de «reciprocidade de acesso» a outras regiões do mundo, de modo que qualquer cidadão dos EUA possa viajar seja para que parte do mundo for.