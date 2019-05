De 70e verjaardag van de NAVO zal worden gevierd door de 29 ministers van Buitenlandse Zaken van het Bondgenootschap, die op 4 april in Washington bijeenkomen; een bescheiden Noord-Atlantische Raad vergeleken met de vergadering op hoger niveau van de staatshoofden en regeringsleiders. Dit was wat president Trump wilde, niet al te blij met de bondgenoten, vooral omdat de meerderheid van hen de tijd neemt om hun militaire uitgaven aan te passen aan wat Washington vraagt.

De vergadering zal worden voorgezeten door de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, wiens mandaat de Noord-Atlantische Raad net voor nog eens twee jaar heeft verlengd, voor diensten aan de Verenigde Staten.

De agenda van Stoltenberg in Washington is georganiseerd op basis van aandachtig management, om te bevestigen wie de leiding heeft over het Bondgenootschap. Op 2 april wordt de secretaris-generaal ontvangen door president Donald Trump in het Witte Huis. Op 3 april spreekt hij met de twee Houses of Congress en zal worden ontvangen door de staatssecretaris Michael Pompeo. Na zijn laatste orders te hebben ontvangen, zal hij op 4 april de Noord-Atlantische Raad voorzitten. De Noord-Atlantische Raad heeft zojuist de benoeming van de Amerikaanse luchtmachtgeneraal Tod Wolters als opperbevelhebber van de geallieerden in Europa goedgekeurd, ter vervanging van de Amerikaanse generaal Curtis Scaparrotti.

Volgens de «traditie» is de Opperbevelhebber van de Gealliieerden in Europa de afgelopen 70 jaar altijd een Amerikaanse Generaal geweest die is voorgedragen door de President van de Verenigde Staten. Aangezien de Generaal die de leiding heeft over het opperbevel van de NAVO ook de leiding heeft over het US Command for Europe (EuCom), wordt de NAVO de facto geïntroduceerd in de commandostructuur die wordt aangestuurd door de President van de Verenigde Staten.

We weten nog niet wat de prioriteiten van generaal Wolter zullen zijn, maar ze zullen zeker niet verschillen van die van generaal Scaparrotti: bovenal: "om de belangen van de Verenigde Staten te beschermen en een verenigd en vreedzaam Europa te ondersteunen", een engagement dat tragisch groteske klinkt twintig jaar na de oorlog waarmee de NAVO onder Amerikaans commando de Joegoslavische Federatie vernietigde.

De prioriteit van de dag - zoals generaal Scaparrotti verklaard - is dat de Europese infrastructuren moeten worden versterkt en geïntegreerd om de Amerikaanse en NAVO-troepen in staat te stellen zich snel te positioneren tegen de "Russische agressie". Dus de NAVO, onder Amerikaans bevel, vervolgt zijn zeventig jaar durende programma van de ene oorlog naar de volgende. Vanaf de Koude Oorlog, toen de Verenigde Staten de geallieerden onder hun heerschappij hielden, met Europa als frontlijn voor nucleaire confrontatie met de Sovjet-Unie, met de huidige confrontatie met Rusland, uitgelokt door de Verenigde Staten om dezelfde fundamentele redenen.

Wij zullen het hebben over dit scenario op het