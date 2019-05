Un buchet de flori pe epava Zborului MH17. Acest Boeing 777, care lega Amsterdamul de Kuala Lampur, a fost distrus la 17 iulie 2014 deasupra zonelor de luptă între putchistii din Kiev și separatiștii din Donbass, omorînd cele 298 de persoane aflate la bord. De atunci, cele doua tabere se acuza reciproc de aceasta catastrofa. Occidentalii s-au aliat în final, cu teza enunțată de site-ul internet britanic Bellingcat.

Daniël Romein și jurnaliștii lui De Volkskrant

El se numeste Daniël Romein. Acesta nu este numele său real. Avem o întâlnire într-o cafenea. El se asează jenat. Are o față prietenoasă. Din timp în timp, ochii lui privesc spre dreapta. Apoi priveste cine merge prin ploaie. «Încerc întotdeauna să stau cu un pas înaintea adversarului», spune el. Și pentru el, inamicul, sunt Rușii. El vrea să-si ia măsuri de precauție. «Ca specialist în informatica, știu ce măsuri trebuie să iau». Și adaugă: «Această munca comporta un risc, deoarece știu că Rușii nu sunt cu adevărat mulțumiți de cercetarile noastre».

Daniël Romein sa întâlnit în februarie 2016 cu jurnaliști în această cafenea [1]. In mod secret, bineînțeles. Huib Modderkolk și Bert Lanting ai cotidianului din Amsterdam De Volkskrant, au scris mai târziu că «descoperirile» lui Romein au constituit baza rapoartelor lui Bellingcat 2015 și 2016, privind catastrofa zborului MH17 al Malaysia Airlines (MH17). Jikke Zijlstra și Michael de Smit ai Nederlandse Omroep Stichting (NOS), un post de radio public olandez, au constatat: «Cu toate ca [Britanicul Eliot] Higgins este în cele din urmă fondatorul lui Bellingcat, angajatul olandez, Daniël Romein, a scris cea mai mare parte a raportului (în 2016)». Modderkolk și Lanting au scris chiar că, Romein adusese bazele rapoartelor, ca el era autorul principal al studiilor, și ca el lucra «în secret pentru colectivul de cercetare Bellingcat. Aproape nimeni nu știe asta. Familia lui, prietenii lui, colegii lui: cei mai mulți nu o stiu. Îi place să păstreze cercul restrâns. El însuși estimează numărul lor la zece, cel mult. Anul trecut (2015), el a cercetat ce soldați ruși erau implicați în distrugerea zborului MH17». Și el folosește «calculatorul lui ca pe o armă. Timp de ore, se uită la ecran și naveghează pe site-urile Web ruse și pe rețelele sociale. El o face din proprie voință liberă, în plus față de activitatea sa de profesional de informatica. Cîte odata, este târziu - ora doua de dimineata - și el are ochii mici la birou în dimineața următoare ... Acolo, acest fapt devine dificil și el nu poate vorbi nimănui despre asta. «Cîte odata mă simt ca într-o viață dublă». Romein i-a declarat reporterului, că atenția trebuia să fie concentrata asupra actorilor, si nu asupra lui; el vrea să rămână anonim. «Doar colegii lui din Bellingcat îi cunosc adevărata identitate», afirma De Volkskrant.

Daniël Romein, agent de legătura între Bellingcat și Joint Investigation Team

În jurul Crăciunului din 2015, Romein a trimis munca lui de investigație și cea a lui Bellingcat, la cererea fondatorului lui Bellingcat, Eliot Higgins, la Openbaar Ministerie olandeză, adică la procuratura olandeză, care este situată deasupra lui Joint Investigation Team (JIT), însarcinată cu ancheta penală internațională privind dezastrul lui MH17. Ministerul public a declarat că el va «studia serios informațiile, inclusiv utilitatea lor pentru ancheta criminală». «Ei sunt satisfacuți cu eforturile și cu munca noastră», a declarat Romein, care are contacte regulate cu detectivii JIT. De exemplu, la invitația lui JIT, el schimbase în mod repetat informații asupra investigațiilor lui Bellingcat, cu echipa procurorului general. Eliot Higgins, alchimistul șef al lui Bellingcat, fusese audiat ca martor în două rînduri.

«Anchetatorii criminologi» ai lui Bellingcat

Bellingcat, «platforma de cercetare a cetățenilor jurnaliști», a lui Eliot Higgins, care pretinde că desfășoară «investigații criminalistice», se bucură de o campanie publicitara mediatica neîntreruptă în mass-media dominante occidentale; pe motivul «investigațiilor» lor privind dezastrul MH17, sau în cazul otrăvirii lui Skripal. Cu toate acestea, metodologia grupului, concluziile lui, imparțialitatea lui, ridică mai mult decât îndoieli serioase. Presa dominantă, fără a clipi macar, îi ridică pe membrii echipei, la rangul de «experți». Cu toate acestea, Bellingcats, însarcinat cu ancheta asupra cazului lui MH17 în 2015/2016, nu sunt remarcati nici ca experți recunoscuți, nici ca anchetatori specialisti ai stiintelor judiciare. Este vorba aici :

de olandezul Pieter van Huis, diplomat în istorie,

de Stijn Mitzer (Oryx), analist și blogger,

de Daniel Romein, specialist IT

de britanicul Sean Case, specialist în științele mediului și al plantelor,

de Eliot Higgins, directorul lui Bellingcat, fără calificare semnificativă,

de Americanul Andrew Haggard, fost membru al armatei SUA,

de Aric Toler, cercetător în literatură și lingvistică,

de Nathan Patin, vechi stagiar în politică externă și de apărare la Think Thank American Enterprise Institute de la Washington,

de finlandezul Veli-Pekka Kivimäki, ofițer la Universitatea forțelor de Apărare finlandeze la Helsinki,

de germanul Olaf Neitsch - alias Timmi Allen -, fost angajat într-un departament al Ministerului de Securitate de Stat din RDG, fost proprietar al unui pub, în prezent vânzător de asigurări,

de rusul Igor Ostanin (Magnitsky), agent independent,

precum și de Anders Klement de la StopFake, o inițiativă de propagandă anti-rusă, cu sediul la Kiev.

Tinînd cont ca - independent de faptul că Bellingcat este susținut de sponsori ca Open Society a lui George Soros – ca printre «membrii fondatori» ai grupului din anii 2014/15, îl găsim pe fostul spion Cameron Colquhoun și Nour Bakr ai Ministerului de Afaceri Externe britanic, sau Chris Bigger al serviciului de Informații SUA National Geospacial-Intelligence Agency (NGA),asa ca si Christoph Koettl de la New York Times, Leroy Aliaume de la BBC World, și Aaron Stein de la Royal United Services Institute (RUSI), un institut de cercetari britanic legat cu serviciul de Informatii, sediul în Marea Britanie, legat de serviciile de Informații, chiar și un orb înțelege în ce directie «expertiza know-how» al lui Bellingcat, se îndreapta: urlînd ca o pisică în calduri, și asta împotriva Rusiei.

Neutralitate, obiectivitate, imparțialitate - calități care ar trebui să distingă un investigator profesional și un expert – acest lucru funcționează altfel. Normalitatea în viața cotidiana a organelor judiciare și de securitate ale fiecarei țari, stă în faptul că anchetele criminalistice și rapoartele asociate, sunt efectuate de experți calificați. Iar raportul produs, ca orice alta dovada, oricum nu are nici o valoare probatorie remarcată în prealabil. Numai tribunalul va verifica valoarea probatorie. Prin urmare, rapoartele trebuie să aibă deci, un număr de caracteristici calitative definite, cum ar fi prezentarea elementelor probelor, metoda de investigare, etc. Jurnaliștii marelui public, în special cei colorati transatlantici, ignora în mod deliberat necesitatea unei abordări științifice și juridice exacte, nu pun la îndoială acuratețea rapoartelor lui Bellingcat asupra oricarui punct, se exerciteaza în a copia/lipi, pentru ca, dupa aceea, sa-si primeasca fara scrupule taxele lor de lași.

De ce «Daniel Romein» anchetează asupra catastrofei lui MH17 ?

Întrebarea studiului: Ce-l motivează pe Daniël Romein să analizeze catastrofa lui MH17 ?

Rezultatul anchetei: Modderkolk și Lanting au scris că «imaginile l-au bântuit». Pentru el, catastrofa este un amestec de frică și obsesie ... De cîtva timp, el se intereseaza de această regiune. A învățat limba rusă cu mult timp în urmă ... el vizitează tot felul de forumuri Web. «Voiam să știu cine o făcuse». Membrii forumului olandez par a fi rau informați. El caută rapid forumuri ucrainene și ruse. «Jikke Zijlstra și Michael de Smit de la NOS, care au calificat căutarea autorilor acestor crime, de aproape obsesiva», au raportat comentariile lui: «Asta î-mi umbla mult prin cap. Catastrofa ma atins cu adevărat. Ma gîndeam că era asa de groaznic, eram atât de supărat, chiar daca nu cunoșteam personal nici una dintre victime, voiam să știu ce idioți se gasesc în spatele la toate astea».

Geneza cercetării personajului «Daniël Romein»

Asa cum este menționat în Wikipedia: «Open Source Intelligence (OSINT) este un termen în lumea serviciilor de Informații, conform caruia, informațiile sunt colectate plecînd de la surse deschise și disponibile în mod liber, în scopul de a obține informații utile și exploatabile, prin analizarea diferitelor informații». Este o definiție destul de pretențioasă, deoarece aceasta este doar mica munca zilnică a anchetelor criminale; răzuirea mânerelor ușilor, din casă în casă, ca să spunem așa, dar în acest caz, la nivel de Internet, pe World Wide Web, de la blog la blog, din post în post.

Zgârierea mânerelor ușilor OSINT începînd cu Yandex și Google, pentru a-l găsi pe «Daniël Romein» nu a dus nicăieri; cea mai mare parte a intrărilor, erau legate la Bellingcat. Cu toate acestea, motorul de căutare olandez Geneanet, a propus varianta «Romein/Romijn». Intrarea «Daniel Romijn» a generat aproape 2 milioane de rezultate. Sub combinația de «Romein Romijn» comisarul Hasard a furnizat un link rupt, dar care a putut fi reconectat cu WaybackMachine: pe pagina Pink Floyd Fans Nederlands, autorul Floydian Theo, a scris despre muzicianul «Danyo Romijn (clavier, ghitara, Hammond)», pe care la numit în același mesaj, câteva linii mai departe, ca «Danyo Romein». Însa, dacă căutăm sensul și originea numelor, «Danyo» este varianta germanică a lui Daniel.

În căutarea lui «Daniël Romein»

Plecînd de la rarele publicatii ale mass-media olandeze asupra lui «Daniël Romein», observăm că el

este în serviciul lui Bellingcat din noiembrie 2014,

este olandez,

este un informatic,

lucrează într-un birou în timpul zilei,

fluent în limba rusă și

are un know-how în materie de fotografie.

Răspunsul 1: Daniël Romein, Danyo Romijn și informatica

Cercetarea de «Daniël Romein» și «IT» nu a dat rezultate; «Danyo Romijn», asociat cu «IT» a lovit pe Linkedin. Acolo, un anumit «Danyo Romijn» de la Haga, se prezinta ca «Expert IT în management de aplicatii, dezvoltator de software». După ce a studiat informatica la Den Haag University of Applied Sciences (din 1988 până în 1995), a lucrat din februarie pîna în septembrie 1996, ca un dezvoltator de software, la Ministerie van Binnenlandse Zaken în Koninkrijksrelaties (Ministerul de Interne și Relații din Regat - BZK) înainte de a fi alocat la Immigratie - în Naturalisatiedienst (Serviciul de imigrare și naturalizare - IND). Începînd din mai 1997 a urmat activități în ramura IT, ca dezvoltator de software si de dezvoltari Web, din aprilie 2010 până în noiembrie 2016, ca specialist în aplicații IT în provincia Zuid-Holland. În noiembrie 2016, el sa reorientat și sa alăturat echipei de proiect POSG Den Haag, furnizor de servicii pentru Muncă și Cariere. Profilul lui Danyo Romijn pe Contactout.com îl identifică ca fiind un specialist în domeniul tehnologiilor de informație, un coordonator regional în provincia Zuid-Holland și un membru al Tibet Support Group ; pe contactout.com găsim de asemenea fragmentul adresei sale de e-mail d****[email protected]

Răspunsul 2: «Danyo Romijn» și «Photographie»

Căutarea cu «Danyo Romijn» în combinație cu «Photographie» sa soldat cu un al doilea meci.

Beeldbank Haags Gemeentearchief oferă nu numai fotografii ale lui «Danyo Romijn» cu tot felul de vederi ale străzii, dar de asemenea adresa sa electronica completă: d****@gmail.com (pe care nu o dezvăluim aici). În colecția euRopeana, colecție puse online, puteți vedea 152 de fotografii ale lui «Danyo Romijn».

Răspunsul 3: «Danyo Romijn» și «MH17»

Căutarea cu «Danyo Romijn și «MH17» a adus un progres. Un utilizator numit «Danyo Romijn», a scris pe forumul de discuții în limba engleză Niqnaq de luni 4 până miercuri 6 august 2014, un total de 14 contribuții referitoare propriilor sale investigații asupra dezastrului MH17. El a postat link-uri spre fotografiile mass-mediilor ruse și ucraineane, a descris cercetările lui pe Vkontakte.ru, o rețea socială multilingue rusa, pe DNRpress, pe pagina serviciilor de Informații ucrainene, a Ministerului rus pentru Afacerile Externe, și a conclus că «rebelii» din Donetsk, care au furat sistemul de rachete BUK-M1, pe 29 iunie 2014, ar fi putut sa le foloseasca pentru a trage. El de asemenea a dedus, că forma «găurilor de impact» în cabina de pilotaj, ar putea proveni de la un BUK-M1, dar în acel moment, sa abținut încă, sa formuleze incriminări în mod direct. Pe scurt, omul sa ocupat în mare măsură de acest caz la vremea respectivă; mai mult decât un consumator tipic, care vrea doar să fie informat. Acest «Danyo Romijn» putem spune cu o probabilitate apropiată de certitudine, a investigat cu o cunoaștere completă a faptelor.

Întrebarea studiului: Oare Danyo Romijn, acest utilizator care sa înregistrat pe Niqnaq, este cu adevarat identic cu acest specialist al tehnologilor de informații olandeze, «Danyo Romijn»?

Rezultatul studiului: «O adresă IP, este o adresă de rețele de informatice care, cum ar fi Internetul, se bazează pe protocolul Internet. Ea este atribuita aparatelor conectate la rețea, făcându-le astfel adresabile și, deci, accesibile», indica Wikipedia. Din Marea Britanie, autorul a primit informația ca utilizatorul «Danyo Romijn» se conectase cu adresa IP 213.86.41.20 pe Niqnaq, cu adresa e-mail d **** n @ gmail .com care fusese deja atribuită olandezului Danyo Romijn. Aceasta numita IP, apartine la rândul ei, la o IP «compozita» - IP 213.86.41.16 la 213.86.41.23 – a lui NET-NL-PROVINCIE-ZUID-HOLLAND.

Rezultatul intermediar: Danyo Romijn existînd cu adevarat, a utilizat aparent numele sau și adresa sa electronica, în august 2014 pe forum Niqnaq în timpul discuției despre dezastrul MH17.

Întrebarea studiului: Danyo Romijn existînd cu adevarat, este el același Daniel Romein care lucrează pentru Bellingcat?

Rezultatul studiului: În forumul de discuții anglofone Websleuths, la 2 noiembrie 2014 la 14:22 pm (postul fusese suprimat, dar a putut fi «reconstruit» de către autor),un comentator numit «danyoromijn» a apărut, si a adăugat un singur post la discuția pe marginea conflictului MH17: «Buna ziua tuturor, acesta este primul meu post asupra acestui subiect pe Websleuths, dar eu ma aflu aici de pe 17 iulie, și am citit totul despre Bellingcat și despre multe alte site-uri, inclusiv site-uri în ucrainiană și rusă (ei citesc un pic rusa, pe de altă parte, Google Translate este prietenul meu). Eu însumi am mers în Ucraina și Rusia (în Ucraina recent, adica, acum doi ani, și în Rusia cu 14 ani în urmă), ceea ce-mi permite să înțeleg mai bine lucrurile. Sunt cu adevarat surprins de faptul că, există doar 16 pagini pe Websleuths, în timp ce există atât de multe informații pe care le putem împărtăși ... Ei bine, din cauza complexității, eu nu am publicat încă nimic aici referitor la MH17, dar acum cred că am câteva informații pe care aș dori să le împărtășesc cu Bellingcat ... ».

Acest utilizator «danyoromijn» dezvăluie de asemenea lucruri personale. În primul rând, el vorbește puțin rusa. În al doilea rând, Danyo Romijn cu adevarat existent, asa cum a fost afirmat de «danyoromijn» pe Websleuths, a mers în 2000 la Moscova, capitala Rusiei, doi ani mai târziu, în Ucraina, unde a împins călătoria spre Kiev, Cherkasy, Kirovograd, Vinnytsia, Zhitomir, Khmelnytsky, Lviv, Cernăuți, Ternopil, Volyn, Transcarpatia, Rivne. Practic : până în prezent, Romijn a vizitat mai mult de 50 de țări din lume, inclusiv în 2004 Bielorusia, în 2008, Estonia, Lituania, Letonia și în 2015 de asemenea Marea Britanie, unde trăiește expertul șef pe canapeaua-fotoliu a lui Bellingcats, Eliot Higgins.

Memento: pe 2 noiembrie 2014, «danyoromijn» a postat pe Websleuths că el voia să împărtășească informații cu Bellingcat. Ne amintim de Modderkolk și Lanting de la De Volkskrant, care au descris «munca » lui Daniel Romein, membru al lui Bellingcat, în februarie 2016, în termenii următori: «El priveste fotografiile făcute de forțele militare ruse pe VKontakte, și descoperă în amanunt regiunea și prezența militară rusa. Cunoștințele sale topografice provin în principal de la Google, și de la omologul său rus Yandex. Pentru a descoperi fotografiile găsite, el se uită la imaginile amatoare ale lui Dashcams, camere care filmează drumul în timp ce conduceti. Timp de ore, el merge, în camera lui, dincolo de granița dintre Rusia și Ucraina.

Dupa aceea: El trimite rezumatul în noiembrie (2014) lui Elliot Higgins, fondatorul britanic al Bellingcat. Acesta îi mulțumește cu un feedback prietenos. Două săptămâni mai târziu, el primește un alt e-mail de la Higgins. Romein: «El a fost impresionat când am vrut să fac mai mult». El o face. Există schimburi prin e-mail, si Higgins îi cere lui Romein dacă dorește să se alăture grupului. Romein cu greu poate explica ce înseamnă asta. Nu există comitet de selecție, nu există obligația de a trimite o scrisoare sau sa efectueze un interviu telefonic. Nu întâlnește pe nimeni. Nu i-a dat niciodată mâna lui Higgins. De fapt, nimic nu se schimbă. Ei bine, el are acces la «i-channels" ale lui Bellingcat: o platformă de informatii în care membrii lui Bellingcat își trimit mesaje reciproc. Mesajele sunt criptate. Roman este în acel timp al șaptelea membru al lui Bellingcat».

Contactarea și comunicarea cu Danyo Romijn

La sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie, autorul la contactat pe Danyo Romijn - cele două adrese electronice d***[email protected] și i**[email protected] au fost active - și l-a invitat să răspundă la următoarele întrebări:

Autorul: «Aveți dvs. o diplomă sau o pregătire în domeniul criminalisticii digitale și / sau a criminalisticii digitale de imagine? Va considerati ca un expert în investigațiile criminale? Știți cum să efectuați investigații judiciare și penale? »

Având în vedere că Romijn a amenințat autorul să profite de tribunal, pot să-i citez răspunsurile doar din memorie. După trei solicitări prin e-mail, Romijn a răspuns: «Îmi pare rău, mă confundați cu cineva. Nu am nimic de-a face cu MH17».

Autorul: "Nu va confund. Am urmarit al dvs. IP (vechi) IP 213.86.41.20 (NET-NL-PROVINCIE-ZUID-HOLLAND). Dvs. l-ați folosit pentru comunicarea dvs. Asupra lui MH17. Noi trebuie să vorbim».

Răspunsul lui Romijn, citat din memorie: Locul meu de muncă anterior a fost la Provincie Zuid-Holland. Dar sunt foarte sigur de mine spunând că noi nu am avut niciodată contacte prin e-mail, și cu siguranță nu despre MH17. S-ar putea să fi trimis la cineva un e-mail pe această temă, ceea ce nu este ciudat, pentru că aproape toată lumea din Țările de Jos a vorbit despre asta.

Autorul: «Aveti dreptate, noi nu am avut încă schimburi de e-mail. De asemenea, nu am vreun e-mail pe care l-ați scris cuiva. Este vorba de IP-ul dvs. 213.86.41.20 în legătură cu multe informații detaliate despre MH17 care au fost cercetate, produse și scrise de dvs. acum câțiva ani».

Răspunsul Romijn din memorie: această adresă IP este o adresă IP generală din munca mea anterioară, și una dintre puținele adrese IP listate online: http://www.lookip.net/whois/213.86.41.20. Cu toate acestea, nu văd nicio legătură între această adresă IP și o activitate din partea mea. Fostul meu angajator, probabil nu ar fi acceptat să scriu texte lungi care nu au legătură cu munca mea. Orice doriți să scrieți și să publicați, nu uitați că legile privind protecția datelor cu caracter personal sunt foarte stricte în Olanda și Germania. Și dacă veti scrie lucruri stupide despre mine, veti fi ridiculizat, cu riscul ca articolul dvs. să fie suprimat. Și dacă încălcați legile, dacă de exemplu comiteți un pirataj informatic, riscați zece zile suplementare în închisoare. Desigur, puteți scrie despre călătoriile mele, munca mea și muzica mea. Sper că unii oameni vor comanda ultimul meu CD din cauza publicației dvs. Smiley.

Autorul: «Ați fost foarte activ cu această adresă IP (de asemenea în legătură cu unul dintre conturile dvs. de e-mail) o perioadă de timp pentru a efectua activități legate de MH17. Va mulțumesc că mi-ati trimis o declarație sub juramînt, în care declarati că dvs, Danyo Romijn, nu ati folosit niciodată adresa IP generală 213.86.41.20 pentru a căuta, scrie sau trimite lucruri referitoare la MH17».

Lamuriri asupra persoanei Danyo Romijn

A fost sfârșitul contactului cu Danyo Romijn. Explicația solicitată nu a venit, în schimb, el si-a retras pagina web din rețea, a suprimat pe diverse portaluri date, care furnizau informații despre persoana lui. Cu toate acestea, autorul salvase toate lucrurile importante înainte de a intra în contact.

Este remarcabil de văzut cât de mult Danyo Romijn și-a difuzat datele pe web. Pe site-ul său, care a fost golit și este «în construcție», sa spus că sa născut la 14 mai 1970 la Haga, unde trăiește înca, că avea o fiică numita Patricia, născută pe 20 Octombrie 2005 la Haga, că a divorțat din 2009 și are grijă de fiica sa în parte. «Munca mea este aceea a unui dezvoltator de software si de aplicatii Web din 1996, dar am de asemenea și experienta gestiunii aplicatiilor si a schimbarii. Recent am urmat cursuri de gestiune de proiect. Pe lângă munca mea, am participat și la dezvoltarea de site-uri Web ... ». În afară de site-urile Web, călătoriile, muzica și fotografia, sunt hobby-urile lui preferate. «În ceea ce privește călătoriile mele, am călătorit intens în Europa, dar și în India, Nepal, Cuba, Aruba și Curaçao. În principiu, fac fotografii în timp ce călătoresc, dar și în natură, sau ale ficei mele. Lucrez în muzică de ani de zile, atât ca auditor, și timp de ani de zile în grupuri de muzică și proiecte muzicale. Acum, fac muzică cu sintetizatoare acasă». Urmeaza dupa aceea, o listă cu muzicile lui preferate, filmele preferate, comediile preferate, cărțile preferate, băutura preferată, animalul sãu preferat, culorile preferate și e-mailul privat i**[email protected] În altă parte, în forumul pentru Singles Wamba, el dă înălțimea sa, 1,83 m, si greutatea sa, 90 kg. El nu fumează, este un băutor social, are un venit regulat și ar dori să întâlnească o «fată» cu vârsta cuprinsă între 36 și 40 de ani, în timp ce ar dori să găsească o femeie între 37 și 45 de ani. Diferența nu este clară pentru autor. De asemenea, practica artele marțiale coreene, Taekwondo Koryo.

Danyo Romijns dezvaluie nu numai detaliile carierei sale profesionale pe fostul site Web al său, dar și hobby-urile lui: «Îmi place de asemenea fotografia, pe care o practic de obicei în vacanță, si de asemenea arhitectura (cladiri vechi) natura, și desigur, fotografiile de familie, de exemplu, ale ficei mele Patricia. Eu încă mă consider un fotograf amator/ de hobby-uri, chiar dacă am un ochi bun pentru o compoziție bună». Și apoi, el da lista tipurilor de aparate de fotografiat, pe care le numește ca fiind ale lui.

Nu putem spune că este activitatea lui de petrecere a timpului liber, dar Single Romijn este, de asemenea, în căutarea unei femei. Chiar și atunci, sîngele anchetei vibrează în venele lui. Pe site-ul de întîlniri olandez Lexa.nl, el a descoperit lucruri «rele» și sa plâns imediat: numele femeilor care flirteaza cu el sunt în special „construite întotdeauna în același mod: myszka_a_450, alinda_a_228, butterfly_a_723, karina_b_242 , maymay_a_744, sandra_a_179, monika_c_221, primavera_a_824 și jolanda_a_375“. Romijn a tras concluzii în stilul Bellingcat, «că acestea sunt generate de Lexa.nl el însusi. Nu-mi place deloc, Lexa.nl nu are nevoie deloc, sunt destui membri reali, asa ca de ce sa creeze profiluri false? ». Lexa.nl a respins cu vehementa «achetele» lui Danyo Romijn.

Muzica este cealalta pasiune a lui. A început să cânte la pian devreme. La 18 ani, el sa interesat de hard rock și heavy metal. În calitate de ghitarist, a jucat într-o trupă de metal numită Eclipse, apoi clavier și ghitara în Pink Proiect, o trupa olandeză dedicată lui Pink Floyd. În 1995, sa alăturat formației Nangyala, iar în 1997 a înregistrat un album muzical de sintetizator numit Void. Danyo Romijn, alias Danyo Romein, așa cum a fost numit de Floydian Theo, este, prin urmare, un fan al cântărețului, basistului, compozitorului, lyricistului și producătorului britanic de muzică, Roger Waters, cântărețul lui Pink Floyd - criticul feroce al Căștilor albe în Siria - cei mai buni prieteni ai lui Bellingcat? Dacă nu este un conflict de interese!

Cei mai buni experți australieni, belgieni, malaysieni, olandezi și ucraineni, care au format Joint Investigation Team (JIT), care nu au reușit să găsească dovezi ale responsabilitatii Rusiei în dezastru, s-au aliat concluziilor lui Daniël Romein și site-ului Bellingcat : avionul a fost doborât cu o rachetă de fabricatie sovietică; o concluzie ciudată care nu corespunde cu resturile dispozitivului.

Concluzie

Întrebarea este dacă Daniel Romein de la Bellingcat este Danyo Romijn, studiat de autor, îl las pe cititor să decidă. Însa dacă ma întrebati, atunci aș gîndi că probabilitatea va fi aproape de 100%.

Pentru mine, în calitate de fost cercetător profesional, apare o altă întrebare: în ce rea stare trebuie să se gaseasca anchetele autorităților de investigatii olandeze, și ale lui Joint Investigation Team, pentru ca aceștia să se dedice anchetelor cîrpite de un profan ?