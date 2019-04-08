لندن تسمح عمداً لشبكة إجرامية في تمويل الجهاد

وفقًا لصحيفة صنداي تايمز [1]، فقد سمحت الإدارات البريطانية المتعاقبة لشبكة إجرامية باختلاس 8 مليارات جنيه استرليني لتمويل الجهاد، دون أن تتدخل.

وتؤكد الصحيفة أن جهاز المخابرات البريطانية ام اي5 لم يطلع على هذه الأنشطة، من دون أن تذكر من قام بحماية ممولي الجهاد.

تأتي هذه المعلومات لتؤكد التحقيق الذي أجراه تييري ميسان حول الدعم الذي قدمه التاج البريطاني لجماعة الإخوان المسلمين والإرهاب الإسلامي على مدى نصف قرن من الزمن [2].

وتكشف المجلة الأسبوعية تحويلات مالية لاحظتها إدارة الجمارك لصالح تنظيم القاعدة، وكذلك الروابط مع مرتكبي هجمات لندن في 7 تموز-يوليو 2005. ويؤكد أحد المسؤولين أنه رأى أحد قادة الشبكة وهو يتحدث مع رئيس الوزراء طوني بلير خلال الحرب على العراق.