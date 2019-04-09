شبكة فولتير

البنوك الصينية والروسية تحقق اكتفاءً ذاتياً في مواجهة النظام الغربي

شبكة فولتير
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تحاول كل من الصين وروسيا منذ خمس سنوات خلت إنشاء نظام بديل لنظام سويفت SWIFT للتداول بين البنوك.

يخضع نظام سويفت (SWIFT) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ، ومقره في بروكسل، لسيطرة الولايات المتحدة.

دعا البرلمان الأوروبي، يتاريخ 18 أيلول-سبتمبر 2014 في قراره "حول الوضع في أوكرانيا وحالة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا" (المرجع: 014/2841 (RSP) إلى فصل روسيا عن نظام سويفت. ورداً على ذلك، شرعت موسكو بإنشاء نظام بديل لمبادلاتها التجارية الداخلية، وهو SPFS (Система передачи финансовых сообщений)، الذي دخل حيز التطبيق في ديسمبر 2017. وهناك الآن أكثر من 500 بنك روسي مرتبطين بهذا النظام، فضلاً عن شروع بعض البنوك الأجنبية في الاندماج به.

مشكلة الصين مختلفة عن مشكلة روسيا. إذ أنها لاتتعلق بالحماية من العقوبات السياسية وإنشاء نظام مستقل للتحويلات المصرفية، وإنما بالتحويلات باليوان، في حين لاتعتبر هذه العملة قابلة للتحويل بالكامل في أسواق الصرف حتى الآن.

لهذا عكفت بكين، منذ 8 أكتوبر 2015 على تطوير نظام لتحويل اليوان إلى الخارج، بعد توقيع اتفاق مع سويفت SWIFT يدعى CIPS

على أي حال، ووفقاً للبنك المركزي الروسي، فقد تم ربط برنامجي SPFS و CIPS ببعضهما البعض منذ الأسبوع الماضي.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

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مصادر : “البنوك الصينية والروسية تحقق اكتفاءً ذاتياً في مواجهة النظام الغربي”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 9 نيسان (أبريل) 2019, www.voltairenet.org/article206011.html

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