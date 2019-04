Der 70. Jahrestag der NATO wurde von den 29 Außenministern gefeiert, nicht im NATO-Hauptquartier in Brüssel, sondern in ihrem Hauptsitz in Washington. Der Zeremonienmeister war der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, der sich darauf beschränkte, die Eröffnungsrede von Außenminister Michael Pompeo anzukündigen.

Die NATO - so das Außenministerium - ist wichtig, weil aufgrund ihrer Existenz "die Vereinigten Staaten jede globale Bedrohung ihrer Interessen durch militärische oder politische Gewalt besser bewältigen können - die NATO bleibt grundsätzlich militärischen Operationen der USA im transatlantischen Raum (mit anderen Worten in Europa) oder in anderen strategisch entscheidend Bereichen, wie dem Nahen Osten und Südasien, gewidmet".

Es ist also das Außenministerium, das ganz klar sagt, dass die NATO ein Instrument der Vereinigten Staaten ist. Es gab keine politische Reaktion aus Italien.

Die einzige Antwort kam vom Symposium, das vom Comitato No Guerra No Nato und von Global Research, dem Forschungszentrum unter der Leitung von Michel Chossudovsky (Montreal), organisiert wurde. Am 7. April versammelte das Symposium rund sechshundert Teilnehmer im Odeon-Kino-Theater in Florenz.

Das Fazit ist dargelegt in der