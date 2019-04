Das CSIS bewertet die Einsatzmöglichkeit von militärischer Gewalt gegen Venezuela

Am 10. April 2019 hat das Center for Strategic and International Studies (CSIS), ein mit der Öl- und Militär-Industrie verbundener Think-Tank, in Washington einen runden Tisch hinter verschlossenen Türen organisiert, um den Einsatz von militärischer Gewalt in Venezuela zu beurteilen (Assessing the Use of Military Force in Venezuela).

Laut Grayzone [1], hätten ca. 40 Personen daran teilgenommen, darunter die wichtigsten Berater der Trump-Verwaltung zu diesem Thema, Vertreter des selbsternannten Präsidenten von Venezuela, Juan Guaidó, und Beamte von Brasilien, Kolumbien und Guyana.

Elliott Abrams wurde von seinem Freund Roger Noriega (dem Autor des Helms-Burton-Gesetzes gegen Kuba, 1996) vertreten.

Die Verantwortlichen der Organisation des Emigrantenstromes und der Einfuhr der Nahrungsmittelhilfe waren ebenfalls anwesend.

Der ehemalige Kommandant des Kommandos der Vereinigten Staaten in Südamerika (SouthCom), Admiral Kurt Tidd, von dem wir - vor dem Sturzversuch des Präsidenten Maduro - eine geheime Notiz zu diesem Thema zeigten [2], nahm an dem Treffen teil.