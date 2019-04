Die USA akzeptieren die Rückkehr der syrischen Flüchtlinge

Laut dem Privatradio von Damaskus, Sham FM, hätten die Vereinigten Staaten 4000 syrischen Flüchtlingen erlaubt, das Lager al-Rukban (an der dreifachen jordanisch-Irakisch-syrischen Grenze) zu verlassen. Dieses US-Camp beherbergt 60.000 Leute in bedauerlichen Bedingungen, die vor den Kämpfen im Süden des Landes geflohen waren. Die Muslimbruderschaft hat dort die strikte Einhaltung ihrer Form des Islam auferlegt.

Nach Angaben der russischen Tageszeitung Iswestija, sollte ein Dreiertreffen Russland-Jordanien-USA bald stattfinden, um über die Zukunft des Lagers zu entscheiden.

Bis zu Beginn des Monats waren die Vereinigten Staaten, die versuchten den Wiederaufbau von Syrien zu verhindern, gegen die Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Heimat. Sie beschuldigten die Arabische Republik Syrien, sie nicht aufnehmen zu wollen. Aber mit Hilfe des Präsidenten Michel Aoun haben viele Flüchtlinge den Libanon verlassen und sind in ihre Städte und Dörfer zurückgekehrt. In einer offiziellen Rede am 17. Februar 2019 hatte Präsident Al - Assad betont, dass sein Land seine Bevölkerung brauche. Er hatte darauf aufmerksam gemacht, dass trotz der Bedenken, alle Flüchtlinge willkommen seien, und keiner von den Sicherheitskräften verhaftet worden sei.