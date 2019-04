Washington no logra descubrir las redes ‎de financiamiento del Hezbollah

El programa llamado Rewards for Justice (« Recompensas por la Justicia ») ahora promete hasta ‎‎10 millones de dólares a cambio de información sobre las actividades de 3 personalidades ‎sospechosas de recoger hasta 100 millones de dólares al año para el Hezbollah [ 1 ].‎

