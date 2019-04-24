ABD-İran: bir adım ileri, bir adım geri

8 Nisan 2019’da ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Devrim Muhafızları Birliklerini « Yabancı Terörist Örgüt » (Foreign terrorist organization – FTO) olarak tanımladı. ABD devletin bir kolunu ilk kez bu şekilde niteliyor.

Devrimin Rehberi Ayetullah Ali Hamaney 21 Nisan’da Tuğgeneral Hüseyin Salami’yi Devrim Muhafızları Komutanı olarak atadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı 23 Nisan’da, Devrim Muhafızları’nın terörist örgüt olarak tanımlanmasıyla ilgili bazı muafiyetler oluşturduğunu kabul etti. Bu muafiyetlerin ne olduğu tam olarak bilinmiyor.

Devrim Muhafızları İran petrolünün işletilmesini kontrol etmektedir.

Beyaz Saray 22 Nisan’da İran hidrokarbürlerinin satın alım yasağına ilişkin uyguladığı muafiyetlere son verdi. Daha önce 8 devlete altı aylığına ticaret yapma hakkı tanınmıştı: Çin, Güney Kore, Yunanistan, Hindistan, İtalya, Japonya, Tayvan ve Türkiye.

ABD 1 Mayıs tarihinden itibaren her türlü alıma yaptırım uygulayacaktır. Petrolün ödemesinin teslimatta yapıldığını ve nakliye sürelerinin genel olarak birkaç haftayı bulduğunu göz önünde bulundurursak, ABD ambargosu halen nakil halinde olan yüklere de uygulanacaktır.

Devrim Muhafızları’ndan General Ali Rıza Tangsiri, ABD’nin uluslararası Hürmüz Boğazındaki İran petrol tankerlerine engel olması durumunda, bir uluslararası tedarik krizine yol açacak şekilde bu geçişi kapatacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, ülkesinin uluslararası hukuk nezdinde yok hükmünde olan ABD ambargosuyla ilgili olduğunu düşünmediğini açıkladı.

Kuzey Kore’nin Washington ile muafiyet süresinin uzatılması için müzakereyi sürdürdüğü belirtiliyor.

Brent petrolünün fiyatı biraz artarken, ABD Dışişleri Bakanlığı küresel piyasanın ihtiyacını karşılamak üzere Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile işbirliği yapacağını belirtti.

Barclays’e göre, İran’ın uluslararası piyasada olmamasının çok fazla sıkıntıya yol açmaması bekleniyor. Goldman Sachs’a göre, fiyatların varili 70 ila 75 dolar arasında gelişmesi bekleniyor.