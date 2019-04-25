Voltaire İletişim Ağı

İran Parlamentosu CentCom’u terörist ilan etti

Voltaire İletişim Ağı
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ABD Dışişleri Bakanlığının Devrim Muhafızları birliklerini bir yabancı terörist örgüt olarak kabul etmesine misilleme olarak, İran İslami Danışma Meclisi (Parlamento) 23 Nisan 2019’da Ortadoğu’da konuşlu tüm ABD askerlerini terörist olarak kabul eden bir yasayı onayladı.

İstihbarat Bakanlığının, gıyaben yargılanabilmeleri için, üç ay içerisinde ABD’nin Merkez bölge Komutanlığı’ndaki (CentCom) tüm kurmay subayların listesini sunması bekleniyor.

Yasa tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından sunuldu. Yasa, « İslami ilkelere » ve Anayasaya uygunluğu on günlük süre içerisinde Muhafızlar Konseyi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “İran Parlamentosu CentCom’u terörist ilan etti”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 25 Nisan 2019, www.voltairenet.org/article206299.html

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