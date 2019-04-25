İran Parlamentosu CentCom’u terörist ilan etti

ABD Dışişleri Bakanlığının Devrim Muhafızları birliklerini bir yabancı terörist örgüt olarak kabul etmesine misilleme olarak, İran İslami Danışma Meclisi (Parlamento) 23 Nisan 2019’da Ortadoğu’da konuşlu tüm ABD askerlerini terörist olarak kabul eden bir yasayı onayladı.

İstihbarat Bakanlığının, gıyaben yargılanabilmeleri için, üç ay içerisinde ABD’nin Merkez bölge Komutanlığı’ndaki (CentCom) tüm kurmay subayların listesini sunması bekleniyor.

Yasa tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından sunuldu. Yasa, « İslami ilkelere » ve Anayasaya uygunluğu on günlük süre içerisinde Muhafızlar Konseyi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.