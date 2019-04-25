Voltaire İletişim Ağı

Sudan’da Acil Müdahale Gücü iktirdarda

Voltaire İletişim Ağı
+

General Abdülfettah Muhammed Hamdan Dagalo (fotoğrafta yeni devlet başkanı önünde yemin ederken), halen Sudan’ın Yemen’deki Acil Müdahale Gücü’nün komutanıdır.

Suudi Arabistan tarafından dayatılan general, Sudan Ordusunun Yemen’de konuşlandırılmasının eski sorumlusu olan Devlet Başkanı General Abdülfettah Abdürrahman el-Burhan’ın yardımcısı olarak atandı.

General Hamdan Dagalo Sudan Ordusunda hiçbir zaman hizmet vermedi. Darfur’daki sivil savaş boyunca, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir adına savaşan bir milisin başındaydı. O dönem çok sayıda STK onu mezalim yapmakla suçlamıştı. Yemen’de çarpışan bir paramiliter birim olan Acil Müdahale Gücü’nün komutanı oldu. Burada da, vahşice uygulamaları nedeniyle suçlandı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 21 Mart 2019’da, Sudan’daki besin maddeleri kriziyle (Yemen’deki değil) baş edebilmesi için Askeri Geçiş Konseyi’ne 3 milyar dolar yardımda bulundu.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Sudan’da Acil Müdahale Gücü iktirdarda”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 25 Nisan 2019, www.voltairenet.org/article206300.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

IŞİD'in yeni toprakları
IŞİD’in yeni toprakları
yazan Thierry Meyssan
Notre-Dame'ın onarımındaki gizli oyun
Avrupa Birliği ABD'nin savaşlarına katılmak zorundadır
« Dezenformasyon olmadan, NATO çöker »
MICHEL CHOSSUDOVSKY İLE SÖYLEŞİ
« Dezenformasyon olmadan, NATO çöker »
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
ABD-İran: bir adım ileri, bir adım geri
ABD-İran: bir adım ileri, bir adım geri
Voltaire İletişim Ağı
 
Kırım'ın savunma düzeneği
Kırım’ın savunma düzeneği
yazan Valentin Vasilescu, Voltaire İletişim Ağı
 