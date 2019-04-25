Sudan’da Acil Müdahale Gücü iktirdarda

General Abdülfettah Muhammed Hamdan Dagalo (fotoğrafta yeni devlet başkanı önünde yemin ederken), halen Sudan’ın Yemen’deki Acil Müdahale Gücü’nün komutanıdır.

Suudi Arabistan tarafından dayatılan general, Sudan Ordusunun Yemen’de konuşlandırılmasının eski sorumlusu olan Devlet Başkanı General Abdülfettah Abdürrahman el-Burhan’ın yardımcısı olarak atandı.

General Hamdan Dagalo Sudan Ordusunda hiçbir zaman hizmet vermedi. Darfur’daki sivil savaş boyunca, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir adına savaşan bir milisin başındaydı. O dönem çok sayıda STK onu mezalim yapmakla suçlamıştı. Yemen’de çarpışan bir paramiliter birim olan Acil Müdahale Gücü’nün komutanı oldu. Burada da, vahşice uygulamaları nedeniyle suçlandı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 21 Mart 2019’da, Sudan’daki besin maddeleri kriziyle (Yemen’deki değil) baş edebilmesi için Askeri Geçiş Konseyi’ne 3 milyar dolar yardımda bulundu.