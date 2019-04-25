Сеть Вольтер

Трехсторонний консенсус России, Китая и США по мирному процессу в Афганистане

Сеть Вольтер | Москва (Россия)
+
JPEG - 39.3 kb

1. Три стороны уважают суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана, а также право выбора собственного пути развития. Три стороны отдают приоритет интересам народа Афганистана в деле продвижения мирного процесса в ИРА.

2. Три стороны поддерживают инклюзивный, руководимый афганцами и принадлежащий афганцам мирный процесс и готовы оказать в нем необходимое содействие. Три стороны призывают Движение талибов (ДТ) как можно скорее принять участие в переговорах о мире с представительной афганской делегацией, включающей Правительство ИРА. С этой целью и в соответствии с договоренностью, достигнутой в Москве в феврале 2019 г., мы поддерживаем проведение второго заседания межафганского диалога в Дохе (Катар).

3. Три стороны поддерживают усилия Правительства ИРА по борьбе с международными террористическими и экстремистскими организациями в Афганистане. Они принимают во внимание обязательства Движения талибов бороться с ИГИЛ и разорвать связи с Аль-Каидой, Исламским движением Восточного Туркестана и другими международными террористическими группировками, гарантировать, что подконтрольные ДТ территории не будут использованы для создания угроз каким-либо странам, призывают ДТ предотвращать вербовку и подготовку террористов и сбор ими финансовых средств, а также выдворить всех известных террористов.

4. Три стороны признают твердое стремление народа Афганистана к всеобъемлющему прекращению огня. В качестве первого шага мы призываем все стороны конфликта согласиться на незамедлительные и конкретные шаги по снижению уровня насилия.

5. Три стороны подчеркивают важность борьбы с незаконным производством и контрабандой наркотиков и призывают Правительство ИРА и Движение талибов предпринять все необходимые шаги для искоренения наркоугрозы в Афганистане.

6. Три стороны призывают к упорядоченному и ответственному выводу иностранных войск из Афганистана как части всеобъемлющего мирного процесса.

7. Три стороны призывают страны региона поддержать данный трехсторонний консенсус и готовы выстраивать более широкий региональный и международный консенсус по Афганистану.

8. Три стороны условились о поэтапном расширении состава участников консультаций до следующей трехсторонней встречи в Пекине. Дата и состав участников встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.

Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Трехсторонний консенсус России, Китая и США по мирному процессу в Афганистане », Сеть Вольтер, 25 апреля 2019, www.voltairenet.org/article206320.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

Венесуэла и Иран. Трамп и Глубинное государство
Сирийское общество и секуляризм
Прошлое, настоящее и будущее Евросоюза
Новые территории Исламского государства
Новые территории Исламского государства
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
ЕС вынужден участвовать в войнах США
ЕС вынужден участвовать в войнах США
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 