Уважаемые коллеги,

Признателен за приглашение в очередной раз выступить на Московской конференции по международной безопасности, организуемой Министерством обороны Российской Федерации. Хотел бы от имени Министерства иностранных дел приветствовать ее участников из различных государств и многосторонних структур.

Россия заинтересована в сопряжении усилий в целях стабилизации ситуации в мире, нахождения оптимальных ответов на многочисленные проблемы современности. Убежден, что высокий уровень представленности зарубежных гостей будет этому всемерно способствовать.

Совместная работа особенно востребована сегодня, когда в мире наблюдается опасное накопление конфликтного потенциала. Мы видим, как наращиваются усилия по демонтажу архитектуры международной безопасности, сформированной по итогам Второй мировой войны. Грубо попираются зафиксированные в Уставе ООН фундаментальные правила межгосударственного общения.

Эта деструктивная линия началась не вчера. На нынешний год приходятся две трагические даты новейшей истории. 20 лет назад силы НАТО бомбили Югославию, включая телецентр, пассажирские поезда и другие сугубо гражданские объекты, защищенные международным гуманитарным правом. Поразительно, что сегодня руководители НАТО отзываются о тех своих преступных действиях как о достижениях в борьбе за демократию, пытаясь оправдать акт агрессии против суверенного государства-члена ООН. А своей политикой расчленения Югославии натовцы разрушили зафиксированный в Хельсинском Заключительном акте принцип нерушимости границ в Европе.

О втором событии мы тоже знаем. Пять лет назад США и ЕС открыто вмешались во внутренние дела другого суверенного государства – Украины. Спровоцировали и поддержали антиконституционный государственный переворот, совершив еще одно серьезное международное правонарушение. В результате Украина оказалась втянутой в братоубийственное противостояние, стала крупным источником региональной нестабильности. Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность в полной мере и будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного выполнения минского «Комплекса мер» в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в полном соответствии с резолюцией 2202 СБ ООН. Германии и Франции предстоит сыграть важную роль с целью не допустить попыток ревизии одобренных СБ ООН Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.

Хотелось бы, чтобы уроки Югославии и Украины, а также Ирака, Ливии, Сирии были, наконец, усвоены в западных столицах. Пока этого, к сожалению, не наблюдается. Подтверждение тому - ситуация в Венесуэле, сопровождаемая угрозами в адрес Кубы и Никарагуа.

Серьезный урон стратегической стабильности нанесли такие безответственные шаги Вашингтона, как выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) параллельно с развертыванием глобальной системы ПРО США, которая – теперь это уже ясно всем – нацелена не на купирование каких-то узкорегиональных ракетных угроз, а на обеспечение глобального военного превосходства. Нет ясности относительно перспектив продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). В силу отказа Вашингтона от присоединения к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), под вопросом оказалась судьба и этого документа. Все это может поставить под угрозу Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – ключевой механизм в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

Сегодня США и их союзники встали на путь переписывания общепризнанных норм международного права, их замены на собственный «порядок, основанный на правилах», которые они придумывают сами под себя и меняют каждый раз в зависимости от политической целесообразности. Глубокую озабоченность вызывает линия Запада на подрыв принципа суверенного равенства государств и подчинение своим узкокорыстным интересам международных организаций, «приватизацию» их секретариатов. Такие попытки наблюдаются в ОЗХО, ЮНЕСКО, ряде других структур. Если не получается, то создаются «келейные» форматы, где принимаются односторонние решения, которые затем навязывают всему мировому сообществу. То есть те самые страны, которые постоянно призывают всех к демократии, в международных отношениях руководствуются совсем не демократическими нормами. Для США стало нормой наказывать противозаконными санкциями несогласных с американской политикой диктата и недобросовестной конкуренции.

Печально, что глобальная и региональная безопасность оказались заложниками геополитических игр тех, кто стремится любой ценой добиться доминирования, не признавая реалий формирующейся полицентричной системы мироустройства, опирающейся на Устав ООН. Непрекращающееся расширение Североатлантического альянса, наращивание его противоракетного потенциала и военной инфраструктуры на восточном фланге привели к серьезному кризису доверия в Евроатлантике. Настойчиво призываем партнеров отказаться от взвинчивания конфронтации, соблюдать взятые на себя на саммитах ОБСЕ и в Совете Россия-НАТО обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Тем более что в условиях отсутствия – по прихоти Запада – системных российско-натовских контактов, прежде всего по военной линии, цена непреднамеренной ошибки, просто недопонимания будет очень высокой.

Хорошо, что сегодня в зале присутствуют представители ряда европейских стран НАТО. Мы знаем, что вы здесь вопреки давлению из Вашингтона на ваши столицы с требованием бойкотировать нашу Конференцию. Кстати, точно так же США запрещали своим союзникам принимать участие в организованном Министерством обороны России в январе этого года показе ракеты 9М729, чтобы можно было убедиться в соответствии ее характеристик параметрам Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Наверное, если кто-то уходит от предметного разговора, значит, позиция слабая, аргументов не хватает.

Убежден, даже в самых сложных условиях нельзя лишать себя и других возможностей для диалога. Он необходим для поиска путей нормализации и восстановления взаимного доверия, опасный дефицит которого – серьезная помеха на пути поддержания безопасности в Европе.

В текущей ситуации полезный вклад в снижение градуса напряженности призвана вносить ОБСЕ. Запущенный в ее рамках по инициативе Германии «структурированный диалог» может стать важным инструментом военно-политической деэскалации, помогая лучше понимать друг друга, тем самым способствуя уменьшению рисков, предотвращению инцидентов. Главное – не превращать этот диалог в бесконечную полемику, искать точки соприкосновения.

Мы готовы к честному, аргументированному разговору на любых площадках. Не раз передавали коллегам из США и НАТО конкретные предложения о практических шагах по укреплению стратегической стабильности. Как сказал Президент Российской Федерации В.В.Путин, все эти предложения остаются «на столе». Дело – за политической волей Запада.

Уважаемые коллеги,

Сегодня ведущие мировые центры должны не соперничать между собой, а объединять усилия во имя эффективной борьбы с общими для всего человечества угрозами, прежде всего – международным терроризмом. Несмотря на значительные успехи в подавлении ИГИЛ и других группировок, это зло еще не окончательно искоренено. Последнее свидетельство тому – террористические атаки в Шри-Ланке. Особую опасность представляют т.н. иностранные террористы-боевики. Вновь призываем наладить подлинно коллективную, скоординированную работу без двойных стандартов – в русле известной инициативы Президента России В.В.Путина по формированию универсального антитеррористического фронта под эгидой ООН. В полной мере сохраняют актуальность и наши предложения о согласовании Конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, проект которой был внесен на Конференции по разоружению в 2016 году. Пока по причине позиции Запада его рассмотрение не начинается.

К сожалению, еще один документ лежит «на столе» Конференции без движения из-за позиции США – российско-китайский проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе.

Беспокойство вызывает намерение отдельных государств милитаризировать информационное пространство, развязать опасную гонку кибервооружений. Россия содействует консолидации усилий в целях упрочения международной информационной безопасности, недопущения силовых методов регулирования информационного пространства. Мы также выступаем за совместное противодействие киберпреступности. На решение этих задач ориентированы принятые в декабре прошлого года по российской инициативе соответствующие резолюции Генассамблеи ООН.

Очевидно, что обеспечить международную безопасность невозможно без урегулирования многочисленных кризисов и конфликтов. Прежде всего на Ближнем Востоке и Севере Африки, где ряд государств стали жертвой геополитической «инженерии». Как результат – всплеск терроризма, организованной преступности, незаконного оборота оружия, нелегальной миграции.

Во многом благодаря оказанному нашей страной содействию законному Правительству Сирийской Арабской Республики удалось сохранить сирийскую государственность, не допустить появления на карте региона еще одной «черной дыры». А взаимодействие в рамках «астанинского формата» заложило основу для процесса политического урегулирования в русле решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Эти решения впервые после принятия резолюции 2254 СБ ООН заложили реалистичную основу для ее выполнения. Сейчас на повестке дня формирование Конституционного комитета, ликвидация террористического очага в Идлибе, прекращение заигрываний с экстремистами и пресечение сепаратистских замыслов на восточном берегу Евфрата, помощь в реконструкции страны, создание условий для возвращения беженцев. Наши военные делают очень много на всех этих направлениях.

Необходимо положить конец и затянувшемуся внутреннему противостоянию в Ливии, территории которой по-прежнему используются террористами и преступными группами не только для торпедирования мирного процесса, но и для экспансии во многие соседние государства.

В Сирии, Ливии, Йемене и других зонах конфликта нет альтернативы политическому урегулированию через общенациональный диалог с участием всех этноконфессиональных и политических сил. При этом принципиально важно, чтобы внешние игроки не пытались оказывать одностороннее влияние на ту или иную ситуацию, а согласовывали свои действия в интересах достижения общеприемлемых компромиссов под эгидой ООН.

Очевидно, что устойчивая стабилизация Ближнего Востока и Севера Африки неосуществима без преодоления застарелого арабо-израильского конфликта, включая создание независимого, жизнеспособного, территориально непрерывного палестинского государства в безопасных и признанных границах 1967 г. с возможными разменами, со столицей в Восточном Иерусалиме. Попытки продвижения келейно выработанных схем, противоречащих резолюциям ООН и Арабской мирной инициативе, не могут принести долгосрочного, справедливого решения и лишь консервируют прежние, создают новые очаги конфронтации. То же самое касается и навязываемой Вашингтоном концепции Ближневосточного стратегического альянса, которая ведет к углублению существующих региональных противоречий и провоцирует новые разломы, в том числе по очень опасному конфессиональному признаку. Принцип, судя по всему, тот же – «разделяй и властвуй», в данном случае – пытайся властвовать.

Россия предлагает объединять, а не разобщать страны региона. Продвигаем идею укрепления транспарентности в зоне Персидского залива, выстраивания доверия между арабскими странами и Исламской Республикой Иран. На это нацелена соответствующая российская концепция, предусматривающая создание в этом стратегически важном регионе мира системы коллективной безопасности, совместного реагирования на общие вызовы.

Общему оздоровлению региональной ситуации должна способствовать скорейшая реализация решения ООН о созыве Конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения.

Заинтересованы в безопасном развитии Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – локомотива глобального экономического роста, который также сталкивается с серьезными вызовами: от проблем Афганистана и Северо-Восточной Азии до территориальных споров.

Кстати, в рамках многосторонних усилий и по Афганистану, и по Корейскому полуострову налажен полезный, доверительный обмен мнениями и оценками с участием России, Китая и США. Это – хороший пример для организации взаимодействия в других конфликтных ситуациях.

Россия продолжит работать во имя формирования в АТР надежной, открытой, внеблоковой архитектуры равной и неделимой безопасности. В этих вопросах мы сотрудничаем с Китаем, Индией, Вьетнамом и многими другими странами. Приглашаем к взаимодействию всех партнеров, призываем к сопряжению и гармонизации усилий на различных региональных площадках, включая Восточноазиатские саммиты и другие партнерские механизмы АСЕАН, включая ШОС, ОДКБ и все другие структуры, способные внести вклад в обеспечение стабильности на огромном Евразийском континенте.

Уважаемые коллеги,

В условиях складывающейся многополярности надежное купирование многочисленных угроз – от терроризма до распространения оружия массового уничтожения – невозможно без более полного задействования потенциала дипломатии. Важнейшее слагаемое успеха – опора на международное право, укрепление ООН и других универсальных институтов, чья деятельность нацелена на поиск баланса интересов всех государств – больших и малых. Необходимы совместные усилия для восстановления культуры межгосударственного диалога, культуры консенсуса и компромисса.

Хотел бы пожелать участникам Конференции успешных и продуктивных дискуссий.