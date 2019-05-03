Voltaire İletişim Ağı

Venezüella’da Hollywood tarzı darbe

Voltaire İletişim Ağı
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30 Nisan 2019’da Venezüella’da Hollywood tarzı sahnelenen bir darbe üretildi.

Aralarında eski Meclis Başkanı Juan Guaidó’nun da yer aldığı salon darbecileri, La Carlota Askeri Üssü önünde buluştu. Onlara katılan askerlerle birlikte fotoğraf pozları verdiler ve sosyal ağlarda üssü ele geçirdiklerini duyurdular. Ardından bir mitinge katılmak üzere şehir merkezine gittiler.

Teyit edilemeyen bazı kaynaklara göre, Güvenlik Şefi olaylardan önce Juan Guaidó saflarına katıldı.

Bir isyancı asker birliğinin saldırıya geçme olasılığı karşısında, devlet başkanını savunmak üzere kalabalık bir kitle Miraflores’teki Başkanlık Sarayı önünde bir araya geldi.

Gerçekte darbecilere katılan mevcut askerlerin sayısı yirmiyi geçmiyordu. Daha sonra bunlara buraya gelme emri verildiği, ama darbeye karışmayı reddeden aralarından birçoğunun sonuç olarak birliklerine geri döndüğü anlaşıldı. Juan Guaidó, askeri üssün önündeki kavşakta yer alan bir köprü üzerinde fotoğraf çektirmiş, ama ordunun harekat başkanının bulunduğu üsse hiçbir zaman yaklaşmadı. Üstelik şehir merkezindeki gösteriye 3 000’den daha az kişi katıldı.

Bütün gün, çelişkili bilgiler alındı. Televizyon kanallarına göre, ya Devlet Başkanı Maduro Küba’ya gitmek üzere uçağını hazırlatıyor, ya da Miraflores’te bulunuyor ve durumu kontrol ediyordu.

Rus Dışişleri Bakanlığı tüm tarafları şiddetten kaçınmaya ve taleplerini anayasa ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne uygun bir çerçevede dile getirmeye çağırdı. Ulusal Güvenlik Konseyi ve ABD Dışişleri Bakanı John Bolton ve Mike Pompeo, fazlasıyla « Soğuk Savaş » kokan bir tarzda, bunu Moskova’ın Devlet Başkanı Maduro’ya görevi başında kalma emri verdiği şeklinde yorumladılar.

Akşam her şey düzene girdi ve ertesi gün yeniden başlaması bekleniyor. Juan Guaidó’nun böyle davranarak giderek ülkedeki destekçilerini hayal kırıklığına uğratacağı anlaşılıyor.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Venezüella’da Hollywood tarzı darbe”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 3 Mayıs 2019, www.voltairenet.org/article206406.html

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