Voltaire İletişim Ağı

Trump Küba’ya elini uzatıyor

Voltaire İletişim Ağı
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Başkan Trump Venezüella’yı istikrarsızlaştırmaya çalışıp başarılı olamayınca, 2 Mayıs’ta Foz Business’te, Bolivarcı Cumhuriyet’ten askerlerini geri çekmesi durumunda Küba’ya yönelik ekonomik açılım yapma önerisinde bulundu.

Trump yönetimi beş aydan beri, 25 000’i istihbarat servislerinde olmak üzere Venezüella’da 300 000 Küba askerinin varlığından söz ediyor. Yine Trump yönetimine göre, Venezüella askerlerinin kendi kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaidó’nun % 90’ını engelleyen bu baskıdır.

Gerçekte, ülkeyi tanıyan herkes sadece devlet başkanının yakın korumasının, yani elliden az bir ekibin Kübalılara emanet edildiğini bilir. Havana’nın sürekli olarak tekrarladığı gibi, Venezüella’da hiçbir zaman Küba’nın askeri birliği olmadı. Her zamanki gibi çok tekrarlanınca propaganda herkes için öylesine gerçeğe dönüşür ki, ABD’nin hala iddialarıyla gerçek arasında ayrım yapabilecek durumda olmadığını kendimize soruyoruz.

ABD, son aylarda Küba göçmenleriyle ada arasındaki döviz transferlerine kısıtlama getir. Aynı şekilde, 1996 yılında kabul edilen ama hala ertelenen, Kanada ve Avrupa Birliği şirketlerine yönelik yaptırımların yürürlüğe gireceğini açıkladı.

ABD’nin ekonomik açılımının, Juan Guaidó’nun darbe girişiminin başarısızlığına bir sorumlu bulunmasına ve Küba ile sağduyuya geri dönüşe imkan vereceği düşünülüyor.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Trump Küba’ya elini uzatıyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 3 Mayıs 2019, www.voltairenet.org/article206409.html

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