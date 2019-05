« Horizons et débats », n°10, 29 avril 2019

Comment les USA ont créé l’UE

« Les pères fondateurs de l’Europe étaient dans la main des Américains », Entretien avec Philippe de Villiers / « J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu », par Rita Müller-Hill / La plupart des cantons romands exigent un moratoire pour le réseau 5G / Voulons-nous faire accepter par le peuple des directives de l’UE ? Prise de position concernant la directive de l’UE sur les armes, par Marianne Wüthrich / L’impénétrabilité fantastique de la jungle juridique bruxelloise / Loi sur l’Armée : droit évolutif avez-vous dit ? / Réflexions concernant l’éventuelle mise en vigueur de la directive de l’UE sur les armes / Plaidoyer pour le citoyen responsable. Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), par Werner Wüthrich / Récupération politique. Anciennes et nouvelles tentatives de justifier l’hégémonie des USA et de l’UE, par Karl Müller / 20 ans de crimes contre le droit international. La guerre contre la Serbie – rétrospective et analyse, par Jochen Scholz / Comment l’Italie a conquis le « statut de grand pays », par Manlio Dinucci / « Mind Award » : une distinction pour Daniele Ganser, par Doris Feigenbutz / Beaucoup d’Allemands veulent comprendre la Russie. Une soirée avec Gabriele Krone-Schmalz, par Matthias Klaus / La Route du coeur implante un nouveau circuit. Du beau au sublime, par Heini Hofmann.