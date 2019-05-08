В 1947 г. после окончания Второй мировой войны посол США в СССР Джордж Кеннан излагает свою доктрину «сдерживания» [1], а президент Гарри Трумэн создаёт институты национальной безопасности (ЦРУ, Объединённый комитет начальников штабов, Совет национальной безопасности) [2].

Вашингтон и Лондон поворачиваются спиной к своему бывшему союзнику, Москве. Они намерены создать общую англо-саксонскую нацию и для этого решают подчинить себе Западную Европу, создав «Соединённые Штаты Европы» под своим контролем.

Задача заключалась в том, чтобы стабилизировать ситуацию в той части Западной Европы, которую они оккупировали, в противоположность Восточной Европе, которую контролировал СССР. Они пользовались поддержкой буржуазии и, в частности, той её части, которая сотрудничала с нацистами, и которую раздражал рост влияния коммунистических партий – главной победоносной силы, стоявшей на стороне Советского Союза.

Чтобы Франция и Германия не могли больше враждовать друг с другом, они принялись за реализацию давней мечты французского политического деятеля Луи Люшера – обеспечить единое управление добычей угля и сталелитейными заводами на пользу военной индустрии Франции и Германии [3]. Так было создано «Европейское объединение угля и стали» – предшественник Европейского союза.

Во время корейской войны Вашингтон приступает к перевооружению Западной Германии наперекор Восточной. Чтобы создающиеся Соединённые Штаты Европы имели единую армию, но не вздумали стать независимой силой и выйти из-под англо-саксонского контроля, создаётся Западноевропейский союз. В его функции входят внешняя политика и общая оборона.

Во время Суэцкого кризиса 1956 г. отношения между Лондоном и Вашингтоном обостряются. Соединённые Штаты, гордые своей приверженностью к освобождению от фашистского ига, не могли мириться с тем, как Лондон продолжал управлять своей бывшей колониальной Империей. В наказание Соединённому Королевству США сближаются с Москвой.

Вопрос о создании единой англосаксонской нации с повестки дня снимается, и Лондон неизбежно начинает скатываться в объятия Вашингтона. Тогда Соединённое Королевство решает примкнуть к создающимся Соединённым Штатам Европы.

Шарль де Голь этому противится. Ясно, что между Лондоном и Вашингтоном рано или поздно наступит примирение, и его результатом будет лишение формирующихся Соединённых Штатов Европы политической власти и погружение их в трансатлантическую зону свободной торговли. Западная Европа будет кастрирована и превращена в вассала Вашингтона, нацеленного против России [4].

О Де Голе скоро забыли, и в1973 г. Соединённое Королевство становится членом направленных против России Соединённых Штатов Европы. Как и было задумано, Единым европейским актом в Европейском сообществе устанавливается «общий рынок» и открывается путь к трансатлантическим переговорам.

Это время «четырёх свобод» (согласно выражению Рузвельта в 1941г.) : свободное перемещение товаров, услуг, лиц и капиталов. Таможни постепенно ликвидируются. Незаметно англосаксы навязывают Европе свою мульткультурную модель общественного устройства, которая считается несовместимой с европейской культурой.

Задуманный ещё в 1947 г. проект был осуществлён только в 1991 г. после распада СССР. Вашингтон преобразует брюссельскую организацию в наднациональную структуру и вводит в её состав страны Варшавского Договора. Созданный таким образом антироссийский Европейский союз помещается под защиту НАТО и лишается политической власти.

Это госсекретарь США Джеймс Бейкер, а не европейцы, объявляет движение на Восток и проталкивает Маастрихтский договор. В результате брюссельская организация кардинально преобразуется: к 15 странам западного блока добавляются 13 стран бывшего Варшавского Договора. Западноевропейский союз распускается и назначается Высокая представительница по внешней политике и политике безопасности под всё тем же англо-саксонским контролем, надёжно подкреплённым Маастрихтским договором. Создаётся единый Европейский союз.

После этого Вашингтон намеревается подключить Лондон к Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли [5] с тем, чтобы создать, как это было предусмотрено в 1947 г., англосаксонский союз. Этот проект вынуждает Соединённое Королевство выйти из Европейского союза, и Терезе Мэй незачем было пересекать Атлантику и защищать его в США, взбудораженных избранием Дональда Трампа.

Брексит, если он и состоится, ничего Европейскому союзу не даст, так как его зависимость выбита на камне многими соглашениями. Всё будет так, как это планировалось в 1947 г., когда Черчиль выступал за Соединённые Штаты Европы без Соединённого Королевства [6].

Итог

Вся история Европейского союза свидетельствует о том, что эта структура никогда не мыслилась в интересах европейских народов – она создавалась для противодействия России.

Именно поэтому в 2007 г. Владимир Путин произносит свою знаменитую Мюнхенскую речь. Тогда он напомнил европейцам, что их экономические и политические интересы, равно как и этические требования, ближе к Москве, чем к Вашингтону. Все его слушали, но никто не посмел перечить Вашингтону.

Европейскому союзу на протяжении нескольких десятилетий удавалось гарантировать экономическое процветание, но лишь до распада Советского Союза. Сегодня он тащится в хвосте: в период с 2009 г. США обеспечили рост производства на 34%, Индия на 96%, Китай на 139%, тогда как в Европейском союзе производство за этот период снизилось на 2%.

Европейский союз никогда не помогал бедным странам справиться со своими проблемами. Наибольшее, что он мог сделать – это предоставить пайки нуждающимся, чтобы они не умерли от голода.

И Европейский союз никогда не боролся за мир, он всегда защищал только своих англо-саксонских хозяев. Он поддерживал все войны США [7], включая войну против Ирака, которую, между прочим, Франция и канцлер Шрёдер осудили. И он подло закрывает глаза на то, что происходит внутри Союза: северо-восток Кипра оккупирован турецкой армией, но никаких протестов это не вызывает.

Будущее

25 и 26 мая состоятся выборы в Европейский парламент, хотя неизвестно, сколько времени в нём пробудут британцы.

Все народы долго запрягают. Если во время холодной войны считалось естественным предпочесть один лагерь другому, и некоторые считали, что лучше служить англосаксам, чем какому-то грузину, то сегодня им стало ясно, что глупо продолжать подчиняться и защищаться от несуществующей «русской угрозы».

Будучи три четверти века вассалами, политические партии, выступающие против договоров по созданию ЕС, не могут определиться с тем, что должно быть для них первостепенным: независимость от англосаксов или защита культуры от арабов и турок. При этом вторая проблема порождена первой, не наоборот.

Речь не идёт о превосходстве одной культуры над другой. И также не о религии. В одной стране не могут одновременно существовать две разные социальные организации. Проще говоря, нельзя пятницу делать воскресеньем.

Мультикультурное общество в Европе является следствием её вассалитета. Оно не жизненно. И европейскую культуру можно будет спасти только тогда, когда Европа обретёт независимость.