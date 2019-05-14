До войны сирийское общество было светским, и религиозные отправления не запрещались. Во время войны сирийцы сильно пострадали от зверств, совершённых джихадистами (ответственность за которые европейцы взваливают на Сирийскую Арабскую Республику), в результате, многие из них обратились к Богу. Число верующих возросло с 20% до 80%. Верные Риму христиане иммигрировали, а православные остались. Теперь большинство верующих – это мусульмане-сунниты. Удивительно, что многие имамы, забыв риторику ДАИШ и цели сопротивления, считают сторонников светского режима своими врагами.
- Гробница Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске - место паломничества евреев, христиан и мусульман.
Суннитский генерал Хассан Туркмани является организатором гражданской обороны Сирии [1]. По его мнению, каждый должен заботиться о ближнем, и каждая община согласно своим культурным особенностям должна принимать участие в защите всей страны.
Сначала это была просто идея, но Сирия доказала, что она была правильная. Благодаря ей, Сирия преодолела натиски самой мощной за всю историю Западной коалиции, как это было в эпоху вероломных войн Римской империи.
« Carthago delenda » (Карфаген должен быть разрушен) [2], - говорил Катон. «Башар должен уйти!» - продолжила Хиллари Клинтон.
Те, кто сегодня собирается уничтожить Сирию, знают, что сначала им нужно покончить с религиозной мозаикой. С этой целью они порочат религиозные меньшинства и поощряют определённые элементы и более многочисленные конфессии навязывать свой культ другим.
У Сирии долгая история мирного сосуществования разных религий. В III веке царица Зенобия, восставшая против тирании Римской Империи и возглавившая арабов Аравии, Египта и всего Леванта, сделала своей столицей Пальмиру [3]. Она не только способствовала развитию искусств, но и защищала все религиозные общины.
Во Франции в XVI веке шли кровопролитные войны между двумя ветвями христианской религии: католической и протестантской. И так продолжалось до тех пор, пока философ Монтень не предложил доброжелательные межличностные отношения, которые теперь позволяют нам всем жить в мире.
Сирийский проект, в том виде, в котором его предложил Хассан Туркмани, идёт ещё дальше. Дело не только в терпимости по отношению к тем, кто верит в того же Бога, что и мы, но чествует его иначе. Надо всем вместе молиться. Ежедневно голове Иоанна Крестителя в Большой мечети Омейядов поклоняются вместе евреи, христиане и мусульмане [4]. Эта мечеть единственное место, где мусульмане вместе с римским папой Иоанном Павлом II молились перед общими святынями.
В Европе после страданий, вызванных двумя мировыми войнами, священнослужители различных религий в своих проповедях провозглашали, что нужно почитать Бога и тогда на том свете воздастся [5]. Религиозная практика прогрессировала, но сердца людей охладели. Однако Бог не посылает своих пророков, чтобы нам угрожать. Через тридцать лет молодёжь, желая освободить себя от принуждений религии, отвергла саму идею религии. Секуляризм [6], как метод управления обществом с уважением наших различий, стал орудием против этих различий.
Не будем комментировать одну и ту же ошибку.
Роль религий не в том, чтобы навязать тот или иной образ жизни, как это делает ДАИШ, и не в том, чтобы терроризировать наше сознание, как это делали в прошлом европейцы.
А роль государства не в том, чтобы разрешать споры между теологами. И не в том, чтобы выбирать религии. Как и на Западе, политические партии в арабском мире почти не стареют, и с самого начала ПСНС [7] et БААС [8] стремились создать светское государство, которое в то же время гарантировало бы каждому свободу религиозного отправления. Таковой и стала Сирия.
Перевод
Эдуард Феоктистов
[1] Генерал Хассан Туркмани (1935-2012) был начальником Генштаба, затем министром Обороны. Он руководил Советом национальной безопасности, все члены которого 18 июля 2012 г. были уничтожены в результате организованного НАТО теракта. Это он разработал оборонительную доктрину Сирии.
[2] Карфаген (расположен на территории Туниса) был колонией Тира (расположен на территории Ливана). После разрушения Карфагена и уничтожения всех его жителей Ганнибал укрылся в Дамаске. Рим продолжал преследовать его и грозил разрушить и этот город. В итоге, Ганнибал сдался, и был подписан мирный договор. Сирия лишалась права использовать слонов в военных целях, а римляне имели право посещать её и проверять соблюдение ею договора.
[3] Пальмира была процветающей столицей, расположенной на шёлковом пути, связывавшем китайскую столицу Сиань со средиземноморскими портами Тиром и Аниохией. Разрушения античного Театра Пальмиры и показательные казни, совершённые в нём ДАИШ, являются свидетельством её славного прошлого.
[4] В большинстве мусульманских культур вход в мечети разрешён только верующим в эту религию. Это не относится к Сирии, где культовые места всех религий открыты для всех.
[5] Вера в то, что праведные попадут в Рай и будут встречены там девственницами, исходит из Корана. Однако это не точный перевод Корана с более древнего языка, содержавшего большое число арамейских выражений, на современный арабский язык.
[6] Французский секуляризм представляет собой способ управления, который постепенно внедрялся французскими королями, которые требовали сакрализации католической церковью, но не допускали её вмешательства в дела правления. В XVI веке король Генрих XVI объединил под своей властью католиков и протестантов (что оспорил Людовик XIV). На Ассамблее 1789 г. была сделана попытка создания католической церкви менее зависимой от Рима. Однако папа Пий VI обязал священников отказаться от «Декларации прав человека и гражданина», которую они приняли. За этим последовали новые зверства, в числе которых Вандейская война.
В наши дни секуляризм поддерживается противниками религии и ислама.
[7] Сирийская социальная националистическая партия (ПСНС) была основана в 1932 г. пятью человеками, в числе которых христианин Антун Саада и отец бывшего вице-президента принц Исса аль-Аюби. Её цель состояла в объединении Сирии, разделённой европейской колонизацией. Эта партия сразу стала бороться за равенство полов. В процессе борьбы против французского империализма партия оказывается под влиянием британцев. Израильская пропаганда её считает крайне правой, что совершенно не соответствует действительности. Сегодня многие аналитики Кипра, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Палестины и Сирии прошли через ПСНС, но в ней не задержались. Сама партия раскололась на несколько политических формирований.
[8] Социалистическая партия арабского возрождения БААС основана в 1947 г. Её основателем был христианин Мишель Афляк. Она отличается от ПСНС тем, что ставит основной целью не только восстановление Великой Сирии, но и объединение всех арабских регионов. Каждая из арабских стран имеет свою партию БААС, но все они подчинены сирийской БААС. Иракская БААС при Саддаме Хуссейне обрела независимость, и в 80-х годах она отвергает секуляризм, начинает поддерживать Братьев-мусульман и ратовать за «возврат к вере». Это движение заразило и партии БААС других стран, руководители которых демонстративно стали отпускать бороды.