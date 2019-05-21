Новая политика Белого дома и Пентагона

Парламентские выборы в США 6 ноября 2018 г. лишили президента Трампа большинства в Палате представителей. Демократическая партия считала тогда неизбежной отставку президента.

Ничего такого, что оправдывало бы его отставку, президент не совершил, однако между двумя главными политическими силами страны разразилась истеричная перепалка подобно той, какая была во время войны Севера и Юга [1]. Два года подряд сторонники экономической глобализации тщетно искали русский след и ждали, когда прокурор Роберт Мюллер представит доказательства по государственной измене президента Трампа.

Роберт Мюллер всегда ставил интересы федерального государства выше Истины и Права. Это он по теракту в Локерби придумал ливийский след на основе ложных доказательств, впоследствии опровергнутых правоохранительными органами Шотландии [2]. Аналогично, он утверждал, что теракты 11 сентября 2001 г. были совершены 19 мусульманами – воздушными пиратами, которые завладели тремя самолётами, хотя в списках пассажиров они не числились [3]. Так что его выводы по расследованию русского следа были известны заранее.

Ради сохранения на посту президента Дональд Трамп вынужден был пойти на сделку с Глубинным государством [4]. Другого выбора у него не было. Было решено, что план Рамсфельда-Цебровски [5]будет реализован, но при условии, что страна не будет вовлечена в большую войну. После этого прокурор Мюллер пошёл на попятную и заявил, что президент Трамп никакой государственной измены не совершал [6].

А в это время ястребам удалось обеспечить возврат во власть неоконсерваторов. Эта троцкистская группа из Нью-Йорка, объединённая вокруг Американского еврейского комитета, привлекла на свою сторону Рональда Рейгана. Последний вместо «мировой революции», ввёл новую идею «мирового империализма США». Эта идея стала господствующей во всех администрациях США, независимо от того, какого цвета был президент - республиканского или демократического. Единственным исключением до сих пор была администрация Трампа, однако финансируемые ею организации Национальный фонд демократии и Институт мира США продолжают её поддерживать.

25 января 2019 г. государственный секретариат поручил венесуэльское досье Эллиоту Абрамсу. Его имя связано со всякого рода государственной ложью и манипуляциями [7]. Этот персонаж был одним из архитекторов операции «Иран-контрас» в 1981-85 г.г. и войны против Ирака в 2003 г. До своего назначения он участвовал совместно с Южным командованием ВС США (SouthCom) в свержении законно избранного президента Николаса Мадуро.

Сегодня нам известны и стратегия Рамсфельда-Цебровски, которая в течение пятнадцати лет реализовывалась на Ближнем Востоке, и план ЮжКома [8], разработанный адмиралом Куртом Тиддом, о котором рассказала Стелла Каллони в мае 2018 г. [9]. А то, что сегодня происходит, является их очевидной реализацией.

Венесуэльское фиаско

Провал американской операции, несмотря на предательство начальника венесуэльской разведки генерала Мануэля Фигеры, и госпереворота, который он задумал осуществить 30 апреля как раз перед своим арестом, свидетельствует о недостаточной проработке плана ЮжКома или, скорее, о незнании венесуэльского общества. Госаппарат США, работавший по этому вопросу в течение трёх месяцев, оказался неспособным обеспечить слаженную работу организаций и агентов, работавших в этой стране. Несмотря на внедряемый хаос, боливарианская армия оказалась готовой защитить свою страну.

Незаконное признание Вашингтоном, странами Группы Лимы (за исключением Мексики) и их союзниками Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы вместо Николаса Мадуро ввергает лагерь США в неразрешимые проблемы. Испания, например, обеспокоена тем, что венесуэльцы, которым она предоставила право на проживание, и испанцы, проживающие в Венесуэле, лишены возможности контактировать со своими соотечественниками. Никто, даже во время войн, не отказывался признавать законность конституционно избранного президента и его администрации.

За несколько недель Вашингтон присвоил себе находящиеся за рубежом основные активы Венесуэлы [10], подобно тому, как это было сделано в отношении Ирака в 2003г., Ирана в 2005 г., и Ливии в 2011 г. Эти деньги, кроме Ирана благодаря СВПД, не были возвращены их законным владельцам. Иракский и ливийский режимы были свергнуты, а новые власти воздержались от передачи дел в суд. Что касается Боливарианской Республики, она выстояла, и позиция США не выдерживает никакой критики.

На более мелком уровне интересно наблюдать, как Вашингтон поступает с посольством Венесуэлы в Вашингтоне. Полицейские изгоняют работников посольства и вместо них назначается команда, которую указал Хуан Гуаидо. Однако законные работники посольства отказываются выезжать, хотя им перекрыли воду и отключили электричество. Через некоторое время им была оказана поддержка афро-американским пастором Джесси Джексоном, который снабжал их пищей. В итоге, они всё равно были изгнаны из США, и теперь Вашингтон не знает, как себя оправдать.

Иранская диверсия

Дав финальный свисток, Дональд Трамп призвал свои войска к компромиссу: свергнуть Мадуро, но в настоящую войну не ввязываться. Президент Трамп – верный джексонец, его советник по безопасности Джон Болтон - приверженец крайне правых взглядов, а выступающий против них обоих Эллиот Абрамс – неоконсерватор. Эти три идеологии не являются господствующими ни в одной другой стране, кроме Израиля, где преобладают неоконсерваторы. Нет никакого сомнения в том, что эта упряжка долго не продержится.

Пытаясь свалить ответственность за свой провал на Венесуэлу, Глубинное государство, чтобы спасти Эллиота Абрамса и освободиться от Джона Болтона, принялась за иранскую диверсию. А американская пресса, наоборот, защищает первого и обвиняет второго [11].

Почувствовав брешь между Пентагоном и Белым домом, демократы немедля приступили к новому расследованию русского вмешательства, но на этот раз они нападают на старшего сына президента Дональда младшего.

Иранское досье отличается от венесуэльского. США в Венесуэле начиная с 2002 г. делали всё, чтобы воспрепятствовать боливарианской модели и её распространению на Латинскую Америку. А против её народа они начали действовать только в прошлом году. Иранцы же столкнулись с последствиями колониализма с самого начала XX века. Голод и болезни унесли жизни более чем 8 миллионов иранцев во время Первой мировой войны [12]. Свержение Премьер-министра Мохаммада Моззадеха Соединёнными Штатами и Соединённым Королевством в 1953 г. и последовавшее за этим приведение во власть нациста генерала Фазлола Захеди, устроившего кровавые репрессии САВАК, известны всему миру. Арест агентов ЦРУ на месте преступления в помещении, занимаемом посольством США, на Западе продолжают выдавать за «взятие в заложники дипломатов» (1979-81 г.г.), хотя Вашингтон никогда по этому вопросу не обращался в международный суд, а два отпущенных на свободу морских пехотинца подтвердили иранскую версию. В 1980 г. Запад потребовал от Ирака вступить в войну против Ирана. А своё оружие они продавали и тем и другим, чтобы они друг друга уничтожали, а когда Ирак стал побеждать, они стали на его сторону. В этой войне принимал участие французский авианосец, но французов об этом не информировали. В этой войне жизнями поплатились около 600000 иранцев. В 1988 г. американцы сбили иранский гражданский самолёт. Жертвами этого инцидента стали 290 человек, однако США за это даже не извинились. А о нелепости тяжёлых американских санкций по иранской ядерной программе лучше не говорить: Соединённые Штаты и Израиль утверждают, что Тегеран продолжает реализацию ядерной программы шаха. Однако недавние документы, опубликованные Бенжамином Нетаньяху, свидетельствуют о том, что это голословное утверждение. Стражи Революции работают над реализацией генератора ударных волн [13], который, разумеется, может быть использован при разработке бомбы, но сам по себе не представляет оружия массового поражения.

Именно по этой причине Иран заявил об отказе соблюдать одну из статей ядерной сделки (СВПД), и это право предоставлено ему Договором в случае, если одна из сторон, в данном случае США, не соблюдает своих обязательств. Кроме того, он предоставил Европейскому союзу два месяца на то, чтобы дать ответ, согласен ли тот соблюдать при этом свои обязательства. В итоге, разведывательное агентство США выразило тревогу по поводу заявления Верховного лидера Али Хаменеи, дав понять, что он готовит теракты против дипломатов США в Эбриле и Багдаде.

В ответ на это:

1. Вашингтон направил в Персидский залив ударную группировку во главе с авианосцем и эвакуировал неосновной дипломатический персонал из посольства в Ираке.

2. Саудовская Аравия, обвиняющая Тегеран в саботаже её нефтяных объектов, призвала Вашингтон атаковать Иран. Бахрейн потребовал от своих граждан немедленно покинуть Иран и Ирак. Компания Exxon Mobil вывела свой персонал из территории Западная Курна 1. 3. Командующий ЦентКома генерал Кеннет Маккензи потребовал подкрепления. 4. Газета New York Times сообщила о плане вторжения в Иран с участием 120000 американских солдат.

Всё это не очень серьёзно.

Вопреки утверждениям прессы:

1. Сообщение американской разведслужбы о возможном нападении на дипломатов основано на заявлении Гида Али Хаменеи. Однако эксперты сходятся во мнении, что возможна и другая интерпретация этого документа [14]. 2. Ударная морская группировка США направлена в Залив не для того, чтобы угрожать Ирану. Её отправка была запланирована ранее для тестирования противоракетной системы морского базирования AEGIS. Испанский фрегат Méndez Núñez, который должен был принять участие в этом походе, отказался от этой миссии, не зашёл в Ормузский залив и настоящее время остаётся в Баб-эль-Мандебском проливе [15]. 3. Вывод дипломатического персонала из Ирака напоминает аналогичный вывод персонала из Афганистана в марте и апреле [16]. Это связано с сокращением дипломатических должностей, и не имеет ничего общего с войной. И оно согласовано с Россией. 4. Тем более, что без поддержки иракских проиранских милицейских формирований США значительно ослабили бы свои позиции в этой стране.

К сожалению, иранское правительство отказывается от любых контактов с президентом Трампом и его командой. Нельзя забывать, что шейх Хассан Рохани, в бытность парламентарием, первым пошёл на контакты по делу «Иран-контрас». Он лично знаком с Эллиотом Абрамсом. Он обеспечил связь Глубинного государства с аятоллой Хашими Рафсанджани, который в результате стал самым крупным миллиардером в Иране. Именно благодаря этой услуге США удалось победить команду Махмуда Ахмадинежада, которому было отказано в участии в президентских выборах, а члены его команды сегодня находятся в заключении. Оно считает, что выход Дональда Трампа из соглашения по иранской ядерной программе предусматривает использование роста народного негодования с декабре 2017 г. для его свержения. Оно по-прежнему считает, что Европейский союз с ним заодно, хотя Маастрихтский договор и последующие не позволяют Брюсселю отклоняться от линии НАТО. На этом основании оно два раза отклонило предложения Дональда Трампа от проведения переговоров и ждёт возврата в Белый дом глобалистов.

При таком составе правительства нельзя исключить скатывания в настоящую войну. Однако Белый дом и Кремль находятся в постоянном контакте. Ни госсекретарь США Майк Помпео, ни его коллега Сергей Лавров в эти передряги ввязываться не намерены.