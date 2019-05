Dwing de tegenstander om roekeloos uit te breiden om hem uit balans te brengen en hem dan te vernietigen. Dit is niet de beschrijving van een judogreep, maar een plan tegen Rusland uitgewerkt door de Rand Corporation, de meest invloedrijke denktank in de VS. Met een staf van duizenden experts presenteert Rand zichzelf als ’s werelds meest betrouwbare bron voor intelligentie en politieke analyse voor de leiders van de Verenigde Staten en hun bondgenoten.

De Rand Corp is trots op zijn bijdrage aan de uitwerking van de langetermijnstrategie die de Verenigde Staten in staat stellen de Koude Oorlog te winnen, door de Sovjet-Unie te dwingen haar eigen economische hulpbronnen te verbruiken in de strategische confrontatie. Het is dit model dat de inspiratie was voor het nieuwe plan het meer dan forceren en uit balans brengen van Rusland, uitgegeven door Rand [1]. Volgens hun analisten blijft Rusland een sterke tegenstander voor de Verenigde Staten in bepaalde fundamentele sectoren. Om deze oppositie aan te kunnen, zullen de VS en hun bondgenoten een gezamenlijke langetermijnstrategie moeten volgen die de kwetsbaarheden van Rusland uitbuit. Dus Rand analyseert de verschillende manieren om Rusland uit balans te brengen, waarbij voor elk van de kansen op succes, de voordelen, de kosten en de risico’s voor de VS worden aangegeven.

Rand analisten schatten dat de grootste kwetsbaarheid van Rusland die van zijn economie is, vanwege zijn grote afhankelijkheid van olie- en gasexport. De inkomsten uit deze export kunnen worden verminderd door strengere sancties en door verhoging van de energie-export van de Verenigde Staten. Het doel is om Europa te verplichten de invoer van Russisch aardgas te verminderen en het te vervangen door vloeibaar gemaakt aardgas dat over zee vanuit andere landen wordt vervoerd.

Een andere manier om de Russische economie op de lange termijn te destabiliseren, is het stimuleren van de emigratie van gekwalificeerd personeel, met name jonge Russen met een hoog opleidingsniveau. In de ideologische en informatiegebieden zou het nodig zijn interne betwisting aan te moedigen en tegelijkertijd het imago van Rusland aan de buitenkant te ondermijnen, door het uit te sluiten van internationale fora en de internationale sportevenementen die het organiseert te boycotten.

In de geopolitieke sector zou het bewapenen van Oekraïne de VS in staat stellen het centrale punt van de Russische uiterlijke kwetsbaarheid uit te buiten, maar dit zou zorgvuldig moeten worden berekend om Rusland onder druk te houden zonder te vervallen in een groot conflict, dat het zou winnen.

In de militaire sector zouden de VS grote voordelen kunnen genieten, met lage kosten en risico’s, door het aantal landtroepen van de NAVO-landen die werken in een anti-Russische functie te vergroten. De VS kunnen grote kansen op succes en hoge voordelen genieten, met matige risico’s, vooral door voornamelijk te investeren in strategische bommenwerpers en langeafstandsraketten gericht tegen Rusland.

Het verlaten van het INF-verdrag en nieuwe nucleaire raketten van middellangeafstandsmateriaal in Europa gericht op Rusland,, zou leiden tot grote waarschijnlijkheden van succes, maar ook grote risico’s met zich meebrengen. Door elke optie te kalibreren om het gewenste effect te bereiken - concluderen de analisten van Rand - zou Rusland uiteindelijk de zwaarste prijs betalen in een confrontatie, maar de VS zouden ook enorme middelen moeten investeren, die daarom niet langer beschikbaar zouden zijn voor andere doelstellingen. Dit is ook een voorafgaande waarschuwing voor een komende grote toename van de militaire uitgaven van de VS / NAVO, in het nadeel van de sociale begrotingen.

Dit is de toekomst die gepland is voor ons door de Rand Corporation, de meest invloedrijke denktank van de Deep State - met andere woorden het ondergrondse centrum van de echte macht vastgegrepen door de economische, financiële en militaire oligarchieën - wat de strategische keuzes bepaalt van niet alleen de VS, maar van de hele westerse wereld. De «opties» van het plan zijn in werkelijkheid niet meer dan varianten van dezelfde oorlogsstrategie, waarvan de prijs in opofferingen en risico’s door ons allemaal wordt betaald.