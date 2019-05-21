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Предполагаемое применение химического оружия режимом Асада

Сеть Вольтер | Вашингтон, Д. С. (США)
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Соединенные Штаты продолжают пристально следить за военными операциями режима Асада на северо-западе Сирии, в том числе с целью выявления признаков любых новых случаев применения химического оружия режимом.

К сожалению, мы по-прежнему видим признаки того, что режим Асада, возможно, возобновляет использование химического оружия, включая предполагаемую атаку с применением хлора на северо-западе Сирии утром 19 мая 2019 года. Мы всё ещё собираем информацию об этом инциденте, но повторяем наше предупреждение о том, что если режим Асада применит химическое оружие, Соединенные Штаты и наши союзники отреагируют быстро и адекватно.

Предполагаемое нападение, осуществлённое 19 мая на северо-западе Сирии, является частью жестокой кампании режима Асада, которая нарушает режим прекращения огня, защищающий несколько миллионов гражданских лиц в городе Идлибе и прилегающих к нему районах. Это очередное наступление сирийского режима направлено против общин этого региона, включающих большое число сирийцев, которые были вынуждены в результате насилия покинуть свои дома в других частях Сирии. В ходе наступления разрушены известные медицинские учреждения, школы, жилые дома и лагеря для внутренне перемещенных лиц. Нападения режима на населённые пункты северо-запада Сирии должны прекратиться. Соединенные Штаты повторяют своё предупреждение, впервые озвученное президентом Трампом в сентябре 2018 года, о том, что нападение на зону деэскалации в Идлибе будет безрассудной эскалацией, угрожающей дестабилизировать ситуацию в регионе.

Недавние обвинения России в адрес “Белых касок” и других являются частью продолжающейся кампании дезинформации, проводимой режимом Асада и Россией с целью создания ложного повествования о том, что другие виновны в нападениях с применением химического оружия, осуществляемых самим режимом Асада. Аналогичным образом, 24 ноября 2018 года режим Асада и Россия попытались сфабриковать нападение с применением химического оружия в районе Алеппо и возложить вину за него на оппозиционные силы. Иногда Россия и режим Асада выдвигают эти ложные обвинения в качестве предлога для собственных варварских химических атак режима Асада.

Однако факты очевидны: режим Асада сам осуществил почти все подтверждённые нападения с применением химического оружия, которые имели место в Сирии, – к этому выводу снова и снова приходит Организация Объединенных Наций. Бывший Объединенный следственный механизм Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН неоднократно проводил проверки и сообщал об использовании режимом Асада химического оружия. Виновность режима Асада в ужасающих атаках с применением химического оружия неоспорима.

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Источник : « Предполагаемое применение химического оружия режимом Асада », Сеть Вольтер, 21 мая 2019, www.voltairenet.org/article206561.html

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