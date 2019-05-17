Сеть Вольтер

Россия комментирует расширение США антироссийских санкций

Сеть Вольтер | Москва (Россия)
+
JPEG - 52.7 kb

США продолжают попытки оказывать на Россию санкционное давление, полагая, что такими методами от российской стороны можно чего-то добиться. При этом Вашингтон лишь выставляет себя в неблаговидном свете произвольным подведением под американские санкции, наряду с рядом российских граждан, специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Терек».

Данное подразделение, дислоцированное в Чеченской Республике, известно заслугами в борьбе с террористическими группировками. Его бойцы постоянно рискуют жизнями ради безопасности не только России, но и других государств, ведь терроризм и криминал не знают границ. Кому в таком случае пособничают США, пытаясь помешать усилиям по противостоянию международным террористам и бандитам? Ответ очевиден.

Обращает на себя внимание также момент, выбранный для введения санкций. Прошло всего два дня после визита в Россию Госсекретаря США, и в Вашингтоне предприняли новый враждебный шаг. Там будто спешат свести на нет позитивную тональность состоявшихся переговоров и самим себе доказать собственную антироссийскую заряженность. Это глубоко ущербная и контрпродуктивная линия, не позволяющая выводить двусторонние отношения из тупика.

Разумеется, не оставим без ответа этот выпад против российских граждан. Властям США стоит задуматься, что их конфронтационное поведение не принесет никакой пользы. Оно лишь ведет к повышению напряженности в мире.

Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Россия комментирует расширение США антироссийских санкций », Сеть Вольтер, 17 мая 2019, www.voltairenet.org/article206564.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

Венесуэла и Иран. Трамп и Глубинное государство
Сирийское общество и секуляризм
Прошлое, настоящее и будущее Евросоюза
Новые территории Исламского государства
Новые территории Исламского государства
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
ЕС вынужден участвовать в войнах США
ЕС вынужден участвовать в войнах США
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 