США продолжают попытки оказывать на Россию санкционное давление, полагая, что такими методами от российской стороны можно чего-то добиться. При этом Вашингтон лишь выставляет себя в неблаговидном свете произвольным подведением под американские санкции, наряду с рядом российских граждан, специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Терек».

Данное подразделение, дислоцированное в Чеченской Республике, известно заслугами в борьбе с террористическими группировками. Его бойцы постоянно рискуют жизнями ради безопасности не только России, но и других государств, ведь терроризм и криминал не знают границ. Кому в таком случае пособничают США, пытаясь помешать усилиям по противостоянию международным террористам и бандитам? Ответ очевиден.

Обращает на себя внимание также момент, выбранный для введения санкций. Прошло всего два дня после визита в Россию Госсекретаря США, и в Вашингтоне предприняли новый враждебный шаг. Там будто спешат свести на нет позитивную тональность состоявшихся переговоров и самим себе доказать собственную антироссийскую заряженность. Это глубоко ущербная и контрпродуктивная линия, не позволяющая выводить двусторонние отношения из тупика.

Разумеется, не оставим без ответа этот выпад против российских граждан. Властям США стоит задуматься, что их конфронтационное поведение не принесет никакой пользы. Оно лишь ведет к повышению напряженности в мире.