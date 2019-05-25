NATO’nun siyasi tutsağı Mateusz Piskorski serbest bırakıldı!

Arkadaşımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz Mateusz Piskorski (fotoğraf), Polonya’da 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Polonya adaleti eski milletvekili ve Zmiana (Değişim) Partisi Başkanı’nı Rusya ve Çin lehine casusluk yapmakla suçlamakta ısrar ediyor. Başta bir buçuk milyon dolar olarak belirlenen kefalet tutarı 200 000 Zloti’ye (yaklaşık 50 000 Euro) düşürüldü. Tutar ailesi ve arkadaşları tarafından toplandı. Piskorski’ye ülke dışına çıkma yasağı ve haftada üç kez ikametgahının bulunduğu polis karakoluna gitme zorunluluğu getirildi.

Polonya adaletinin aleyhinde öne sürdüğü « kanıtlar » aşağıdakilerden ibarettir:

Yurtdışında Rus yetkililerinin katıldığı kamuoyuna açık toplantılara katılımı;

Polonya seçimlerinin Çin-Polonya ilişkilerine etkisi üzerine bir araştırmanın yazılması.

Bu « kanıtların » bir casusluk suçu oluşturmadığını, ancak ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gerektiğini değerlendiren Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, Polonya’nın izlediği prosedürün Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin 8 maddesini ve Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin de 8 maddesini ihlal ettiği tespitinde bulundu. Çalışma Grubu Polonya hükümetinden Piskorski’yi hemen serbest bırakmasını istemişti (BM referansı: A/HRC/WGAD/2018/18).

Mateusz Piskorski, bir televizyon kanalının eski yöneticisi, ülkesinin bağımsızlığına bağlı Polonyalı bir siyasetçi ve gazetecidir. Tutuklanmasından hemen önce, Kuzey Atlantik Konseyi’nin Varşova toplantısı arifesinde, ülkesinde SSCB’nin Nazizm’e karşı kazanılan zaferdeki rolünü unutturmaya yönelik NATO propaganda kampanyasına ilişkin bir makale yayınlamıştı. Söz konusu makaleye biz de sütunlarımızda yer vermiştik [1].

Mateusz Piskorski, Thierry Meyssan tarafından 2005 yılında Brüksel’de düzenlenen Axis for Peace konferansına katılmıştı. İkili, NATO’nun Rus düşmanı inşasını teşhir etmek için birlikte dünyayı dolaşmıştı.

Keyfi olarak tutuklanmasından iki yıl önce, Mateusz Piskorski, Anglosakson basının onu « diktatörlerin temsilcisi » olarak sunan kampanyasının hedefi olmuştu. Ardından görev başındaki Polonyalı bakanlar, Atlantik İttifakı’na karşı yürüttüğü mücadeleyi devletin güvenliğine saldırı olarak göstererek bu iddiaları yinelemişti.

Mateusz Piskorski NATO’nun tek siyasi tutsağı olarak kabul ediliyordu. Hapisten çıkarken, rahip Martin Niemöller’in şiirini (1946) okudu:

Naziler komünistler için geldiğinde,

sesimi çıkarmadım;

çünkü komünist değildim.

Sosyal demokratları içeri tıktıklarında,

sesimi çıkarmadım;

çünkü sosyal demokrat değildim.

Sonra sendikacılar için geldiler,

bir şey söylemedim;

çünkü sendikacı değildim.

Benim için geldiklerinde,

sesini çıkaracak kimse kalmamıştı.»