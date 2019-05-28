AB: Yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi

Avrupa Birliği’nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi belirlemek için sürdürülen müzakereler olumlu yönde ilerliyor.

Faaliyetleri ABD tarafından Almanya üzerinden sıkı bir şekilde denetlenen bu görevi, bugün İtalyan Federica Mogherini yürütüyor. Mogherini cihatçı örgütler konusundaki bilgisi nedeniyle seçilmişti.

Halefinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Rusya’yı MH17 sefer sayılı uçağı Ukrayna üzerinde vurmakla suçlayan Hollandalı Frans Timmermans’ın olması bekleniyor. Timmermans, kurumlararası ilişkiler ve hukukun üstünlüğünden sorumlu Avrupa Komisyonunun ilk başkan yardımcılığını üstlenmişti.

Öte yandan, Hollanda’nın bugünkü Başbakanı Mark Rutte’nin Polonyalı Donald Tusk’ın yerine Avrupa Konseyi başkanı olarak atanması durumunda, ikinci bir Hollandalının Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olması mümkün olamayacaktır. Bu durumda, görevin İspanyol Josep Borell’e (fotoğraf) düşmesi bekleniyor. Halen Dışişleri Bakanı olan Borell, Avrupa Parlamentosu Başkanlığı görevini üstlenmişti.