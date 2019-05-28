شبكة فولتير

الاتحاد الأوروبي: الممثل السامي الجديد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية

شبكة فولتير
+

تتقدم المفاوضات بشكل جيد لصالح الممثل السامي الجديد للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

هذا المنصب الذي تشرف الولايات المتحدة على أنشطته عن طريق ألمانيا، تشغله في الوقت الحالي الإيطالية فيديريكا موغيريني. وقد تم اختيارها بسبب معرفتها بالمنظمات الجهادية.

والآن ينبغي أن يخلفها الهولندي فرانس تيمرمان، الذي اتهم روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإسقاط الرحلة MH17 فوق أوكرانيا، حين كان النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، المسؤول عن العلاقات بين المؤسسات الدستورية ودولة القانون.

بيد أنه في حالة تعيين رئيس وزراء هولندا الحالي، مارك روت، رئيساً للمجلس الأوروبي، ليحل محل البولندي دونالد تاسك، فلن يكون بالإمكان تعيين هولندياً آخراً كممثل سام للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. وفي هذه الحالة سينتقل المنصب إلى الإسباني جوزيف بوريل وزير الخارجية الحالي، الذي كان في السابق رئيساً للبرلمان الأوروبي (الصورة).

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر : “الاتحاد الأوروبي: الممثل السامي الجديد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 28 أيار (مايو) 2019, www.voltairenet.org/article206605.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

البرلمان الاوروبي
البرلمان الاوروبي
بقلم تييري ميسان
لا حرب ضد إيران
لا حرب ضد إيران
بقلم تييري ميسان
كل الاحترام والتضامن
كل الاحترام والتضامن
بقلم تييري ميسان
فنزويلا - خطأ مطبعي
فنزويلا - خطأ مطبعي
شبكة فولتير
 