« Horizons et débats », n°12, 27 mai 2019

La répression de l’affaire Assange

« Les lanceurs d’alertes et les dénonciateurs de crimes tels Julian Assange sont les héros de notre temps » / « Il nous faut une Charte pour les droits des lanceurs d’alertes », Entretien avec Alfred de Zayas / Un groupe de travail de l’ONU exprime sa préoccupation au sujet de l’affaire Assange / « Malheureusement, je suis convaincue que Julian Assange n’obtiendra pas de procès équitable », Extrait d’un appel de Mairead Maguire / Ce n’est pas seulement l’agriculture qui est appelée à disparaître avec l’abolition de la paysannerie, par Heinrich Wohlmeyer / La Souveraineté au service des peuples. Samir Amin – Perspectives pour le développement indépendant de l’Afrique / Des effets mirobolants grâce au marché intérieur de l’UE ? Un document stratégique de Bertelsmann confirme : le fossé entre les pays de l’UE continue à s’approfondir, par Marianne Wüthrich / Plus près des vaches. Construction d’une maison d’habitation avec local de traitement et magasin à la ferme, par Max Hugentobler / Des jeunes s’engagent pour leur village de montagne / La liberté d’opinion en Allemagne est menacée. Observations après 70 ans de Loi fondamentale allemande, par Karl Müller / Dans quelle mesure le « Nous y arriverons ! » de Merkel était-il réaliste ? Expériences d’un conseiller bénévole pour les réfugiés, par Jürgen Siegenthaler / Une démocratie plus directe pour l’Allemagne (2e partie). Les élections et le régime des partis, par Christian Fischer / « Louise de Bade – précurseur oubliée de la Croix-Rouge ». Des apports méconnus de la culture allemande, par Moritz Nestor.