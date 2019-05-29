25 Mayıs 2019’da, Castellammare di Stabia (Napoli) tersanelerinde Fincantieri tarafından üretilen Trieste gemisi, Devlet Başkanı Sergio Mattarella, Savunma Baanı Elisabetta Trenta, Ekonomik Kalkınma Bakanı Luigi Di Maio ve üst düzey askeri yetkililer huzurunda suya indirildi.

Bu gemi, Trenta tarafından « ülkenin teknolojik inovasyon yeteneğinin mükemmel sentezi » olarak tanımlanan, İtalya donanmasının çok amaçlı ve çok işlevli bir amfibi birimidir. 214 metre uzunluğunda ve 25 deniz mili (46 km/saat) hızındaki gemi, helikopterlerin, kısa kalkışlı F-35B avcı ve dikey kalkışlı ve konfigürasyonu değiştirilebilen V-22 Osprey uçaklarının kalkışı için 230 metre uzunluğunda bir güverteye sahiptir. 1 200 metre karelik garaj güvertesinde zırhlı araçlar taşıyabilmektedir. Gemide NATO’nun en modern amfibi araçlarıyla harekat düzenleme imkanı sunan, 50 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde bir dahili rampa mevcuttur.

Teknik açıdan, « kriz bölgelerinde, deniz kuvvetlerinin çıkarma gücünü ve denizde, ulusal savunmanın planlama yeteneğini yansıtmaya ve desteklemeye » yönelik bir gemidir. Pratik açıdan, bir ülkenin kıyılarına yaklaşarak, bomba ve füzelerle donanmış avcı uçakları ve helikopterle ona hücum eden, ardından helikopter ve çıkarma araçlarıyla ağır silahlarıyla birlikte, taşıdığı 600 kişilik bir taburla işgal eden, bir amfibi hücum gemisidir. Başka deyişle, savunmaya yönelik değil ama ABD/NATO’nun uzun mesafeli « güç yansıtması » kapsamında yürütülen savaş harekatlarında hücum için tasarlanmış bir silah sistemidir.

Trieste’nin yapım kararı, 2014 yılında, onu özellikle « insani yardım faaliyetlerine » yönelik bir askeri gemi olarak sunan Renzi hükümeti tarafından alınmıştır.

Geminin, Savunma değil de Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından karşılanacak olan bedeli, Trieste dışında 9 başka geminin daha yapımı için 5 427 milyon Euro’luk bir finansman kapsamında, 844 milyon Euro olarak belirlenmişti. Bu gemiler arasında, « gizlilik gerektiren harekatlar bağlamında », yani gizli muharebe harekatlarında, özel kuvvetlere devriye görevi görmek üzere çok yüksek hıza sahip iki deniz birimi de mevcuttur.

Geminin denize indirilmesi sırasında, Trieste’nin bedeli 1 100 milyon Euro, yani öngörülen harcamadan 250 milyon daha fazla olarak açıklandı. Geminin yapımı tamamlandığında bedel çok daha yüksek olacaktır, çünkü buna geminin önümüzdeki yıllarda sahip olacağı diğer silahlar ve elektronik sistemlerin yanı sıra, gemiye yüklenecek F-35B avcı uçaklarının ve helikopterlerininki de eklenecektir.

Savunma Bakanı, askeri alandaki teknolojik inovasyonun « finansman kararlılığı ile desteklemesi » gerektiğinin altını çizdi. Yani bugün Luigi Di Maio yönetiminde olan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı dahil olmak üzere, kamu parasıyla daimi ve artan finansmanlarla. Deniz indirme töreninde, Bakan işçilere başka yatırımların da gerçekleşeceği müjdesini verdi: gerçekten de daha inşa edilecek başka gemiler de vardır.

Silahlı Kuvvetlerin Piskoposu Monsenyör Santo Marcianò, işçilerin geminin pruvasına, Papa Wojtyla ve Aziz Pio’ya bağlılıklarının göstergesi olan kutsal resimlerden oluşan büyük bir haç çizmelerini yüceltince, denize indirme töreni farklı bir anlam kazandı. Monsenyör Marcianò, « gemiye yerleştirdikleri harika işaret » için kutsadığı ve teşekkür ettiği işçilerin dile getirdiği « inancın gücüne » övgüler düzdü.

Böylece, Haçlılar ve sömürgeci fetihler dönemindeki gibi hac ile kutsanmış, üretime yönelik yatırımlarımızdan ve sosyal harcamalarımızdan kesilen paralarımızla Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından ödenen, ülkemizin inovasyon yeteneğine örnek gösterilen büyük savaş gemisi denize indirilmiş oldu.