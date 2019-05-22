Сеть Вольтер

Обращение Организации Договора о коллективной безопасности в Организации Североатлантического договора

Сеть Вольтер | Bichkek (Kirghizistan)
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Мы, Министры иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности,

подтверждая приверженность делу укрепления мира, глобальной и региональной безопасности и стабильности на основе общепризнанных норм и принципов международного права, готовность к широким международным усилиям в противодействии глобальным вызовам, в том числе по недопущению распространения оружия массового уничтожения, противодействию международному терроризму,

будучи уверенными в необходимости продолжения усилий по формированию новой архитектуры евроатлантической и евразийской безопасности, основанной на обеспечении равной и неделимой безопасности для всех государств через закрепление в международно-правовой форме этого принципа,

подчеркивая важность снижения напряженности и повышения уровня взаимного доверия,

руководствуясь положениями Платформы безопасности ОБСЕ и выражая уверенность, что взаимодействие международных и региональных организаций будет содействовать укреплению международной безопасности и стабильности,

обращаемся к министрам иностранных дел государств-членов НАТО с призывом в качестве первоочередных мер предпринять следующие совместные шаги.

1. Наладить прямые контакты между генеральными секретарями двух организаций, а также диалог между Постоянным советом ОДКБ и Североатлантическим советом.

2. Создать механизм регулярных консультаций между секретариатами ОДКБ и НАТО по актуальным вопросам региональной и европейской безопасности.

3. Содействовать развитию контактов между ОДКБ и НАТО в целях создания механизмов предотвращения опасных военных инцидентов.

4. В целях укрепления доверия на регулярной основе проводить брифинги по наиболее значимым учениям ОДКБ и НАТО.

5. Содействовать обеспечению взаимного участия в качестве наблюдателей в военных учениях в форматах ОДКБ и НАТО.

6. Приветствуя участие государств-членов НАТО в качестве наблюдателей в мероприятиях ОДКБ по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, приглашаем Североатлантический альянс к более тесному сотрудничеству в этой области.

Мы подтверждаем открытость ОДКБ к конструктивному диалогу с НАТО и готовность к взаимодействию в областях, представляющих взаимный интерес.

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Источник : « Обращение Организации Договора о коллективной безопасности в Организации Североатлантического договора », Сеть Вольтер, 22 мая 2019, www.voltairenet.org/article206628.html

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