Din sorunu İsrail siyasi yaşamını dinamitledi

Knesset (İsrail Parlamentosu), 29 Mayıs 2019’da, oluşumundan beş hafta sonra kendini feshetti. Yeni parlamento seçimlerinin 17 Eylül’de düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Knesset’i dinamitleyen din sorunu. Yisrail Beiteinu (Evimiz İsrail Partisi) ilahiyat öğrencilerinin genel kanun hükümlerine tabi tutulması gerektiğini savunuyordu. Ultra-Ortodokslar, bu partinin Torah öğrencilerinin askerlik hizmeti yapmaları için bir geçil döneminin koşullarını belirleyen yasa tasarısını reddetmişti.

Bu anlaşmazlık devam ederken, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu, öngörülen süre içerisinde yeni bir hükümet kurmayı başaramadı. İsrail Cumhurbaşkanının bu görevi rakibi Benny Gantz’a –ki bu onun siyasi kariyerinin sonu anlamına gelebilirdi– vermesinden çekinen Netanyahu, Parlamentoyu feshetmeyi tercih etti.

Bu krizin gerekçesini hafife alırsak hata yapmış oluruz. 2003’ten beri, Binyamin Netanyahu’yu (Likud) olduğu kadar, Uzi Landau’yu (Yisrail Beiteinu) da içeren birkaç çizgiyi bir araya getiren bir grup, ilahiyata dayalı bir siyaset vizyonunu dayatmaya girişti. Grubun doktrini Vladimir Jabotinsky’nin çizgisinde olmakla birlikte, ondan net bir şekilde farklıdır.

Söz konusu hareketin 2003’teki kurucu kongresinin divanına başkanlık eden, Yisrail Beiteinu’nun bugünkü lideri Avigdor Liberman, harekete isyan etti. Artık bu tür karmaşasına muhalefet etmektedir.